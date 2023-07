Artikkelen fortsetter under annonsen

For alle de fem strømsonene sett under ett lå snittprisen på strøm på i overkant av én krone per kilowattime mellom januar og juni. Det tilsvarer et fall på rundt 36 prosent fra inngangen til 2023. I juni lå snittprisen på rundt 80 øre per kilowattime i de tre prisområdene i Sør-Norge.

– Nå er prisene ganske lave. Det ser ut som at de vil holde seg lave i en stund fremover, sier senioranalytiker Fabian Skarboe Rønningen i Rystad Energy til NTB.

Utover høsten vil vi nok se noe økning fordi vannreservene tappes. Gassprisene i Europa kan også se ut til å øke, og dette bidrar til å presse prisene i Norge og Norden opp, sier han.

– Men det er ingen forventning om at prisene vil nå det samme, høye nivået som i fjor, sier Rystad-analytikeren.

Snittprisen på strøm endte på rundt 2 kroner per kWh i hele Sør-Norge i 2022. Det er nær tre ganger høyere enn det forrige rekordåret 2021 og 20 ganger høyere enn i 2020. Døgn- og timepriser var i perioder betydelig høyere, men en snittpris på 2 kroner kilowattimen er på et nivå vi aldri har vært i nærheten av tidligere i Norge.

Under kronen per kWh

Senioranalytiker Lene Hagen i Volue Insight sier til NTB at utviklingen i været gjennom høsten og i vintermånedene er en nøkkelfaktor for hvilke strømpriser vi får.

– I gjennomsnitt, slik vi ser det nå, kan vi vente oss priser på rundt én krone per kilowattime i sonene i Sør-Norge mot vinteren. Dette kan endres. Det er naturlig at høstmånedene, med lavere temperaturer, kan by på høyere priser som følge av økt forbruk. Hvis vi får en lengre kuldeperiode, som vi så i fjor, kan dette forsterke prisutviklingen ytterligere, sier hun.

De ekstreme prisene vi opplevde for et år siden, var en helt spesiell situasjon, og sannsynligheten er liten for at vi vil oppleve disse i år igjen, sier senioranalytikeren.

Lavere priser i nord

I nord ventes prisene fortsatt å være litt lavere enn i sør for høst- og vinterperioden, men prisforskjellen er mindre enn den vi opplevde i fjor, sier Hagen.

– Prognosene våre viser per nå priser i retning av 60 øre per kilowattime i gjennomsnitt i januar og februar, sier hun.

Ifølge Skarboe Rønningen kan vi vente at prisen på strøm vil ligge mellom 40 og 70 øre per kilowattime i de neste seks månedene.

– Dette er et gjennomsnitt. Noen dager kan prisene være mye høyere eller mye lavere. Det kan være stor variasjon mellom sonene, og prisene i nord vil fortsatt være noe lavere enn prisene i sør, sier han.

Tre faktorer

Tre drivere er sentrale for utviklingen så langt i 2023, sier Skarboe Rønningen. For det første er fyllingsgraden i vannmagasinene høyere nå enn i fjor. Vi har bedre vannressurser nå som følge av mer snø i fjellene, sier han.

– Den nest viktigste faktoren er at nordmenn har redusert forbruket av strøm som følge av de høye prisene vi så i 2022. Folk er blitt mer oppmerksomme på når de bør bruke strøm og ikke, sier Rystad-analytikeren.

Norge og Norden er også koblet tett på resten av Europa. De siste seks månedene har prisene på kull og særlig gass falt mye, sier han.

– Det skal sies at prisene nå er høyere enn de var for to år siden. Men sammenlignet med for ett år siden er strømprisene lavere, sier Skarboe Rønningen.

Fornybar energi

Også Hagen trekker frem økning i vannreservene og lavere etterspørsel etter strøm som sentrale drivere i utviklingen i de siste seks månedene.

– Det har vært en svært god utvikling i gasslagrene i Europa, noe som har bidratt til å presse prisene ned, sier senioranalytikeren.

Gasslagrene i Europa ligger nå på rundt 82 prosent, mot 65 prosent i fjor, sier hun.

Det leveres også en stor grad av fornybar energikapasitet i år i form av både vind- og solkraftproduksjon på det europeiske energimarkedet. Dette påvirker prisnivået her hjemme, sier senioranalytikeren.

– Alt i alt er det mange positive ting som har skjedd i det siste halvåret, som gjør at vi ser en helt annen situasjon i Norge og Norden nå, sammenlignet med for et år siden, sier Hagen.

