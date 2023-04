Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio i en pressemelding.

Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger budsjettet på 5,55 milliarder kroner.

Anleggsarbeid settes på vent

Ifølge E24 innebærer kostnadsreduksjonen prosjektet nå må gjennom at anleggsarbeidene snart settes på vent.

Målet er at arbeidet på anlegget skal gjenopptas neste år og stå ferdig i 2027, i beste fall.

Inderhaug sier til E24 at de håper å ikke ha behov for ytterligere investeringer fra Oslo kommune og staten, som er med på prosjektet.

Han vil ikke si hvor mye Celsio har fryktet at budsjettsprekken vil kunne bli.

– Vi går nå inn i en kostnadsreduserende fase. Den innebærer også forhandlinger med våre leverandører. Og av hensyn til det, går vi ikke ut med noen tallstørrelser nå, sier Inderhaug.

Næringsbyråden: – Riktig beslutning

Næringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) informerte finansutvalget i bystyret om status gjennom en skriftlig orientering onsdag formiddag.

– Jobben nå er først og fremst å få ned kostnadene og jeg er orientert om at selskapet tar en full gjennomgang for å få dette til. Jeg mener det er en riktig beslutning selv om det medfører en forsinkelse, skriver Hansen i en epost.

Hun vil foreløpig ikke be bystyret om mer penger.