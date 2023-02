Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hydrokarboner er bygget inn i våre industrielle økonomier, sier Bill Gates fra scenen i Oslo rådhus.

Gates snakker om utfordringene knyttet til klimaendringene. Utfordringen han peker på er hvor avhengige vi er blitt av billig, fossil energi. Dette er helt sentral industriproduksjon som stål og sement, påpeker han.

Microsoft-gründeren deltar på Oslo Energy Forum i et panel med overskriften «å navigere en urolig verden». Her samtaler han blant annet med statsminister Jonas Gahr Støre.

Gates sier nøkkelen til å endre energisystemene våre er å gjøre utslippsfri energi og teknologi billig tilgjengelig, i hele verden.

– Vi ser mange gode prosjekter. Mange av disse vil komme til Norge. Det som skjer i laboratoriene blir bare virkelig når vi skalerer det opp, sier Gates og fortsetter:

– Norge har en nøkkelrolle å spille.

Bill Gates og statsminister Jonas Gahr Støre hilser i Oslo rådhus.

Begrenset vilje

Gates er blitt en av verdens rikeste etter at han grunnla teknologigiganten Microsoft på 70-tallet. Etter at han gikk av som sjef i 2014, har han brukt tid blant annet på filantropi. Et av hovedinitiativene er det såkalte «giving pledge,» som er et initiativ for å få andre velstående til å gi bort minst halvparten av formuen sin.

Gates ligger for tiden på femteplass på Bloombergs liste over verdens rikeste mennesker, med en anslått formue på 111 milliarder dollar, eller omtrent 1100 milliarder kroner.

Krigen i Ukraina og den skyhøye etterspørselen etter norsk fossil energi, henger over konferansen. Utfordringen med grønn omstilling er at den gjelder hele verden – og må inkludere høyinntektsland, sier Gates fra scenen.

– Velgerne vil ikke betale prisen. Det ser vi i mange land. Alle er for energiomstilling, men ingen vil bli fattigere. Hvordan løser vi det problemet? spør Gates.

– Viljen til å få dårligere råd er svært begrenset. Nøkkelen er innovasjon, sier Gates.

Ett eksempel er at vi må komme oss til et punkt der grønt hydrogen er en billig nok løsning. Akkurat nå er det fire ganger for dyrt for bruk både i industrielle prosesser og som energibærer, sier han.

Gates svarte ikke på spørsmål fra publikum. På vei inn og ut av salen, overså han alle spørsmål fra journalister, flankert av et følge som inkluderte sikkerhetsvakter.

Bill Gates ønsket ikke å snakke med pressen på vei inn i Oslo rådhus. Han fikk hjelp av sikkerhetsvaktene til å holde avstand.

– Gikk for fort

Statsminister Støre stiller seg bak poenget:

– Bill Gates har rett når han sier at hvis du gjør det med pisken på feil måte, kan du få en boomerang og et tilbakeslag. Folk må komme seg på jobb, de må ha disse produktene, så det må gjøres på en balansert måte, sier Støre, som legger til at han mener Norge og Europa er gode eksempler på vellykket skatte- og avgiftspolitikken på klima- og energisiden.

Han er også enig i at det kommer til å bli en vanskelig overgang.

– Nedbyggingen gikk for fort, uten å være erstattet av nok fornybar. Det ville vært feil å gå fra «A til Å» fra 2023 til 2024, sier Støre om energikrisen.

Støre-møte med Gates

I sin innledning sa Støre at han hadde hatt et møte med Gates tidligere på formiddagen. Til DN sier han litt om det som ble diskutert:

– Vi har kjent hverandre i mer enn 20 år, siden vi var med på å lansere vaksinealliansen Gavi. Så vi prøver å oppsummere hva har vi lært av denne typen samarbeid mellom industri, regjeringer, finans, FN, som kan være nyttig for energi, sier Støre, og påpeker at Gates også leder initiativet Breakthrough Energy, der målet er nye teknologiske løsninger.

– Vi kommer nok til å samarbeide på en del områder her. Jeg har trukket frem batteriteknologi som kan brukes i mellominntektsland, fangst og lagring av CO 2 , der har vi nå en god dialog.

– Er det snakk om konkrete investeringer?

– Ja, det går jeg ut ifra. Men det snakket vi ikke om direkte, og det er ikke snakk om investeringer i Norge. Men det er snakk om investeringer i mellominntektsland, og sørge for at de velger dette og ikke går ned kullveien.

Vil ha med Kina

Panelet diskuterte også den amerikanske klimapakken Inflation Reduction Act.

– Jeg håper USA og Europa ikke kommer i en konkurranse der vi overbyr hverandre med subsidier, sier Støre.

Han pekte på det å levere nok gass til Europa som regjeringens fremste oppgave, og skrøt blant annet av Equinor. Støre fremhevet samarbeid mellom det private næringsliv, det offentlige, og filantropi.

Han sier også alle løsninger på klimakrisen må inkludere Kina.

– Vi må motstå tendensen til å skjære ut alt vi ikke liker fra kartet, sier Støre.

I mange tiår har Oslo Energy Forum vært et av de mest topptunge internasjonale arrangementene som regelmessig har funnet sted på norsk jord. Helt til nå har det som gjerne ble omtalt som et «oljetoppmøte» funnet sted bak lukkede dører.

Equinor-sjef Anders Opedal (i midten) er styreleder for energiforumet, her flankert av Jannik Lindbæk i Equinor (til venstre) og Jens Ulltveit-Moe i Oslo rådhus tirsdag formiddag.

Equinor-sjef Anders Opedal er styreleder for energiforumet.

Equinor-sjef Anders Opedal er styreleder for energiforumet.

– Den økte geopolitiske uroen får ikke klimaendringene til å forsvinne. Det er fortsatt en enorm utfordring. Vi kan ikke la oss avlede om vi skal nå Paris-målene, sa han da han åpnet seansen tirsdag formiddag.