Nordmannen Helge Lund er uaktuell som ny konsernsjef for den britiske oljegiganten BP.

Det ble klart torsdag, da selskapet bekreftet at Lund i en rekke krisemøter med investorer og aksjonærer har sagt at han skal fortsette som styreleder.

Den tidligere Equinor-sjefen, som også er styreleder i Novo Nordisk, var ett av flere navn som har blitt spekulert i om kunne være aktuell som ny toppsjef, etter Bernard Looneys brå avgang tidligere i uken.

Han gikk av med umiddelbar virkning tirsdag kveld etter å ha innrømmet å ha oppgitt mangelfulle opplysninger knyttet til forhold han hadde hatt til kolleger før han ble sjef.

Spekulasjoner

Bloomberg listet onsdag opp en rekke interne kandidater til jobben, deriblant finansdirektør Murray Auchincloss, som nå er midlertidig konsernsjef, Lund, veteranen William Lin som har vært i BP i mer enn 20 år, nykommeren Anja-Isabel Dotzenrath og direktør Gordon Birrell.

Nyhetsbyrået fikk tidligere torsdag bekreftet av BP at jakten på Looneys erstatter er i gang, men selskapet ville ikke si noe om hvor lang tid det kan komme til å ta før en ny konsernsjef er på plass.

BP har ikke ansatt en ekstern konsernsjef i nyere historie og har en lang tradisjon for å hente toppsjef internt i selskapet.

Som da Looney ble ansatt i 2019 er det Lund som leder nominasjonskomiteen også i denne runden.

I krisemøtene med investorer onsdag og torsdag var Lund krystallklar på at strategien opprettholdes og at alt skal fortsette som normalt, skriver FT, som har snakket med flere ikke-navngitte aksjonærer.

Under fire år

Irske Looney varte altså ikke mer enn drøyt tre år som konsernsjef for BP.

I meldingen som ble sendt ut tirsdag kveld skrev selskapet at styret i mai i fjor mottok og vurderte anklager som var blitt sendt inn anonymt, som gikk på personlige forhold Looney hadde hatt til kolleger.

I gjennomgangen oppga Looney «noen få» forhold til andre BP-ansatte før han ble konsernsjef, og det ble ikke funnet brudd på selskapets retningslinjer. Styret ble likevel forsikret om opplysningene Looney hadde oppgitt, i tillegg til forsikringer om oppførselen fremover.

BP skrev videre at styret mottok anklager av lignende natur nylig, noe som førte til en umiddelbar etterforskning med støtte fra ekstern, juridisk rådgivning. Denne prosessen pågår fortsatt.

«Looney har i dag informert selskapet at han aksepterer at han ikke var fullstendig oppriktig i sine tidligere opplysninger. Han oppga ikke detaljer knyttet til alle forholdene og godtar at han var pliktig til å være fullstendig oppriktig», het det.

Looney kom til BP i 1991 og tilbrakte hele sin karriere hos den britiske oljegiganten.

I årene siden har han ledet selskapet gjennom en aggressiv strategiendring mot fornybare kilder, med et mål om «net zero» innen 2050. BPs klimamål er blitt sett på som de mest ambisiøse i industrien, selv etter en varslet brems tidligere i år, noe selskapet også har fått skarp kritikk for.

