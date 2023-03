Dansk energitopp bekymret over kraftdebatten i Norge: – Vi har behov for å stå sammen I det lange løp vil både Norge og nabolandene tjene på strømutveksling, sier sjefen for det mektige energidirektoratet i Danmark, som er på Oslo-besøk.

2 min Publisert: 16.03.23 — 10.56 Oppdatert: 2 dager siden