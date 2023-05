Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinors danske tradingselskap tjente over 23 milliarder kroner i fjor.

Fjorårsresultatet viser at det Århus-baserte tradingselskapet er blitt en pengemaskin. 2,25 milliarder euro ble det justerte resultatet. før skatt for selskapet i fjor. Det er nesten 23 milliarder kroner målt etter gjennomsnittlig kurs for fjoråret.

Det var E24 som meldte om resultatet først.

Mangedobling

Resultatet er en mangedobling fra 2021-resultatet som endte på 249 millioner euro.

Etter Equinors oppkjøp i 2018 har det danske selskapet ekspandert i flere markeder internasjonalt. Selskaper er opprettet i en rekke land. I tillegg har selskapet økt aktiviteten kraftig i markedene.

Fjorårsresultatet i Danske Commodities kom etter ekstremt volatile kraftmarkeder i kjølvannet av krigen i Ukraina og kraftmangel i Europa. Den store volatiliteten førte til at Equinor har måttet stille med store mengder likviditet til Danske Commodities, som selskapet altså er heleier av. Danske Commodities fikk tilført nesten 40 milliarder kroner i desember.

– Behov for likviditet

I et intervju om det svært urolige fjoråret understreket Equinors konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, Irene Rummelhoff, som har ansvaret for tradingvirksomheten i selskapet, at kapitaltilførselen var «helt udramatisk.» Hun påpekte da at det er en stor fordel for en tradingvirkomshet som Danske Commodities å ha et så pengesterkt selskap i ryggen som Equinor, som satte sin egen soleklare resultatrekord i 2022.

– De finansielle resultatene for året understreker ettertrykkelig styrken av samarbeidet mellom Danske Commodities og Equinor, sier det danske selskapets toppsjef Helle Østergaard Kristiansen i en pressemelding onsdag.

– Det var et ekstraordinært behov for likviditet i 2022 grunnet de høye markedsprisene og påfølgende sikkerhetskrav fra markedsplassene. Med støtten fra Equinor hadde vi den nødvendige kapitalen til å være en robust markedsdeltager, og jeg er stolt over at vi som selskap bidro til å skape balanse og likviditet i europeiske energimarkeder i det som var et turbulent år.

