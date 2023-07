Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding skriver DNO at det har gjort et betydelig gass- og kondensatfunn knyttet til Carmen-prospektet, der selskapet har en eierandel på 30 prosent. Partnerne er Wellesley Petroleum as som operatør med 50 prosent eierandel, og Equinor og Aker BP med ti prosent hver.

Foreløpig evaluering av omfattende data og prøver innhentet fra oppdagelsesbrønnen, indikerer brutto utvinnbare ressurser i størrelsesorden 120–230 millioner fat oljeekvivalenter.

Med 175 millioner oljeekvivalenter, vil det være den største oppdagelsen på sokkelen siden 2013, ifølge DNO.

– Norge er gaven som gir og gir, sier DNO-styreleder Bijan Mossavar-Rahmani.

Carmen er DNOs sjette oppdagelse i Troll-Gjøa-området siden 2021 og ligger nær eksisterende infrastruktur. De andre oppdagelsene er Røver Nord, Kveikje, Ofelia, Røver Sør og Heisenberg.

– Carmen beviser at det fremdeles er viktige oppdagelser å gjøre, og Norges eldste oljeselskap, DNO, vil være en del av dette neste kapittelet i landets olje- og gasshistorie, sier DNO-styrelederen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjen rykket

DNO-aksjen rykket til umiddelbart og endte dagen med en oppgang på 13,7 prosent.

– Hvis man ser på DNOs eierandel, vil funnet fort kunne være verdt to kroner per aksje. Halvannen til to kroner er mitt anslag, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

Investor Harald Espedal, som forvalter milliarder på vegne av seg selv og venner, er en av DNOs største aksjonærer med aksjer for over hundre millioner kroner.

– Hvis alt går bra og selskapet lykkes med utbyggingen, er det store verdier her. Den umiddelbare reaksjonen reflekterer at det fortsatt er tidlig og en del usikkerhet, men aksjen kan nok gå litt mer når man får større klarhet, sier Espedal.

Investor Harald Espedal er fornøyd med funnet. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

– DNO har vært veldig aktiv på leting og gjort en del bra funn, men ikke noe av denne skalaen. Så det er veldig hyggelig å se at de lykkes med leteprogrammet. Markedet vil nok kunne verdsette den norske virksomheten høyere, også fordi DNO har vært litt diskreditert her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.