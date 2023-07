DNV-topp: Trist om Norge dropper en av verdens største forretningsmuligheter For dyrt. For sent. Til og med klin kokos bananas. Regjeringens satsing på havvind er blitt kritisert og latterliggjort. Det står om en av de største mulighetene på planeten, mener DNV-topp.

4 min Publisert: 02.07.23 — 20.15 Oppdatert: en dag siden