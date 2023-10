Artikkelen fortsetter under annonsen

De er bransjene som alle nyter godt av sin tilgang til fellesskapets ressurser. Av den grunn har kraft og olje- og gassbransjen betalt en ekstraskatt i mange år, såkalt grunnrenteskatt.

Det siste året har det pågått høytempererte protester etter at regjeringen foreslo at også oppdrett- og vindkraftbransjen skal ilegges den samme skatten. En intens lobbyaksjon endte med at grunnrenteskatt ble innført for oppdrett fra årsskiftet, men med vesentlig gunstigere vilkår enn regjeringens forslag.