Britiske myndigheter har gjennom The North Sea Transition Authority (NSTA) onsdag kunngjort at de gir tillatelse til utbygging av feltet.

Det er anslått at feltet er Storbritannias største oljefelt som ikke er utvunnet, og i sommer ble det holdt store demonstrasjoner mot utbyggingsplanene i Storbritannia.

Konserndirektør Geir Tungesvik for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor sier at utbygging av Rosebank-feltet vil bidra til å styrke selskapets posisjon som en bred energipartner til Storbritannia og øker energiforsyningen i Europa.

– Rosebank gir mulighet til å bygge ut et felt på britisk sokkel som vil gi betydelige ringvirkninger i Skottland og Storbritannia, sier Tungesvik i en pressemelding.

Equinor eier 80 prosent av utbyggingen etter å ha økt eierskapet sitt i vår.

Rosebank-feltet ligger om lag 130 kilometer nordvest for Shetlandsøyene på cirka 1100 meters dyp. Utvinnbare ressurser er anslått til over 300 millioner fat olje for fase 1 og 2, der estimatet for fase 1 utgjør 245 millioner fat olje.

