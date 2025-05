Equinor-sjefen ble vekket midt på natten med godt nytt – slik snudde Trump

Equinor satte i sving et gigantisk apparat for å få Trump til å heve ordren som truet havvindprosjektet Empire Wind. Løsningen kom bare timer før fristen, og New York-guvernøren og Jens Stoltenberg spilte viktige roller.