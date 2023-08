Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var briten Al Cook som startet Equinors opprydding i selskapets internasjonale portefølje. Nå videreføres arbeidet av franskmannen Philippe François Mathieu som ble sjef for selskapets internasjonale virksomhet etter Cook.

Interne kilder i Equinor bekrefter nå at Aserbajdsjan er det siste landet på listen som det norske selskapet ønsker å forlate. Selskapet skal ha startet en prosess med å forsøke å selge selskapets eierandeler i landet. I Equinor vil en offisielt hverken avkrefte eller bekrefte DNs opplysninger.

– Vi ser på porteføljen hele tiden. Vi har varslet at vi vil konsentrere oss om land som vi ser har et potensial til å bli kjerneområder fremover, sier pressetalsperson Ola Morten Aanestad i selskapet.

Equinor har en daglig produksjon på 26.500 fat dagen i Aserbajdsjan.

BP-avtalen

Aserbajdsjan er det siste i rekken av land som Equinor ønsker å selge seg ut av. I januar i år skrev Reuters at Equinor ønsker å selge seg ut av Nigeria. Tidligere har selskapet solgt seg ut av Bakken-feltet i USA og land som Russland, Irland, Venezuela, Emiratene, Australia, Nicaragua og Mexico. Equinor driver med olje- og gassvirksomhet i 12 land utenfor Norge nå, ned fra rundt 30 i 2017.

Selskapets strategi er isteden å konsentrere seg om kjerneområder der selskapet ser potensial til vekst i produksjonen eller der selskapet allerede i dag har betydelig produksjon. Equinors fornybarsatsing er også en viktig del av vurderingen rundt hva som er selskapets kjerneområder.

De siste årene har selskapet definert land som Algerie, Angola, Brasil, Storbritannia, USA og Canada som satsingsområder.

Philippe François Mathieu, sjef for Equinors internasjonale virksomhet, vil selge seg ut av Aserbajdsjan.

Rettigheter og korrupsjon

Aserbajdsjan og Nigeria er to av de eldste utenlandssatsingene til Equinor. Landene kom inn i porteføljen under den såkalte BP-avtalen som den gang Statoil gjorde med det britiske selskapet tidlig på 1990-tallet. BP-avtalen var de første internasjonale satsingene til det norske selskapet som da var helstatlig.

Med satsingene i Aserbajdsjan og Nigeria fikk Equinor utfordringer knyttet til menneskerettigheter og korrupsjon i fanget. I Aserbajdsjan er selskapet blant annet kritisert for sitt engasjement i et land styrt av eneveldige Ilham Alijev.

Salgsprosessene i Nigeria og Aserbajdsjan som Equinor har startet skal, ifølge DNs opplysninger, ikke ha noen tilknytning til andre forhold enn rent kommersielle vurderinger.