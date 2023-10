Artikkelen fortsetter under annonsen

Oberstløytnant og hovedlærer ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, har fulgt debatten om Equinors omstridte Kina-kontrakter.

Sikkerhetsargumentene har vært hovedtema når kritikere har advart på det sterkeste mot avtalen. Bakgrunnen er at Equinor har inngått storkontrakter med Cosl, et selskap eid av den kinesiske staten om leie av flyterigger.

Stortinget har enstemmig gått inn for å be regjeringen legge frem all informasjon knyttet til sikkerhetsvurderingene som ble gjort da Equinor gjorde avtalen med det kinesiske selskapet.

– Alle er enige om sikkerhetsutfordringene, trusselen om industrispionasje, etterretning og utfordringer mot kritisk infrastruktur. Dette dreier seg om hvordan vi klokt balanserer ivaretagelse av næringsinteresser mot sikkerhetstrusler og for stor avhengighet, sier Geir Hågen Karlsen.

Han mener likevel det er flere hensyn som må tas enn bare sikkerheten.

Viser til prinsipielle sider

– Det er viktig at vi tar en voksen vurdering av hvert enkelt tilfelle, hva vi skal begrense og hvor vi skal tillate. Det må ikke bli en situasjon hvor alt med Kina blir farlig. Det er flere argumenter for det, sier oberstløytnanten, som jevnlig har kommentert sikkerhetssituasjonen i kjølvannet av Ukraina-krigen i nasjonale medier.

Karlsen mener det er fire aspekter Norge må vurdere nøye rundt Equinors Kina-avtaler. Det første er den prinsipielle siden.

– Vi skal ikke begrense næringslivet unødvendig. Det andre er det økonomiske: Hvis vi begrenser Kina altfor mye, blir det veldig dyrt. Det tredje argumentet er at hvis du begynner å begrense altfor mye, så kommer Kina til å svare – og det vil gjøre det enda dyrere og politisk vanskelig. Det fjerde argumentet er at hvis vi bare tenker sikkerhet, så blir vi et ganske annerledes samfunn enn det vi ønsker, sier Karlsen.

Involverte ikke tjenestene

DN skrev mandag at sikkerhets- og etterretningstjenester, som i en årrekke har advart mot Kina som en av de største trusselaktørene mot Norge, ikke ble involvert i saken da Equinor skulle inngå kontraktene med Cosl.

– Åpenhet har tjent Norge ekstremt godt, både økonomisk og på alle andre områder i veldig lang tid. Hvilken tilgang til informasjon får de med med prøveboring? Får de tilgang til kritisk infrastruktur, og hvordan kan Kina eventuelt utnytte dette i en spent situasjon? Finnes det andre rigger hvis det skulle bli en sanksjonssituasjon? Det må gjøres smarte vurderinger rundt alt dette, før vi sier nei. Men hvis det er sikkerhetsmessig uforsvarlig, sier vi nei, sier Hågen Karlsen.

Kinas ambassade svarer

DN har også bedt Folkerepublikken Kinas ambassade i Norge om en kommentar til sikkerhetsdiskusjonene rundt Equinors avtaler med Cosl.

Ambassaden skriver i en epost at man har lagt merke til diskusjonene rundt «samarbeidet mellom to bedrifter fra Kina og Norge».

– Dette inkluderer uttalelser fra norsk side som indikerer at relevante kontrakter er strengt i samsvar med lover og forskrifter, forhandlet gjennom rettferdige og transparente prosesser og signert etter strenge sikkerhetsvurderinger, skriver ambassaden.

– Det er også verdt å nevne at en rekke europeiske og amerikanske selskaper, inkludert de fra Norge, har deltatt i olje- og gassleting og utviklingsprosjekter i kinesiske farvann i flere tiår. Som en svært internasjonalisert sektor har samarbeidet mellom land på dette feltet vært jevnt, skriver Kinas ambassade.

Den har en klar oppfordring til norske beslutningstagere.

– Vi håper at enkelte personer fra norsk side kan nærme seg forretningssamarbeid mellom våre to land objektivt og rasjonelt. Vi ser frem til at Norge fortsetter å tilby et rettferdig og ikke-diskriminerende forretningsmiljø for bedrifter fra ulike land, inkludert Kina.