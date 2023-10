Artikkelen fortsetter under annonsen

– At Norge er så avhengig av kinesiske verdikjeder som vi er i dag, uten en plan for å redusere dette, synes jeg er skremmende, sier Venstre-leder Guri Melby.

Tirsdag skal Stortinget behandle et representantforslag fra Venstre om å redusere norsk økonomisk avhengighet av Kina og andre autoritære stater, en sak Melby mener aktualiseres av debatten rundt Equinors innleie av flyterigger fra det statlig eide kinesiske selskapet Cosl.

Hun mener regjeringen har inntatt en altfor snever tilnærming til Kina-spørsmålet. Et samlet storting har allerede krevd innsyn i de sikkerhetsmessige vurderingene i forkant av avtalene, som ikke ble forelagt sikkerhets- og etterretningstjenestene.

–For mye om sikkerhetsloven

Melby viser til at olje- og energiminister Terje Aasland har uttalt at Equinors rigg-avtale ikke er underlagt sikkerhetsloven. Hun mener regjeringens Kina-politikk handler altfor mye om sikkerhetsloven i snever forstand.

– Jeg synes politikerne må se de lange linjene her. Hvis vi alltid skal diskutere hvordan vi bruker sikkerhetsloven, så går vi glipp av helheten, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Hvis det er noen som er gode på å spille de lange linjene – så er det Kina, sier hun.

– Saken om Equinor illustrerer at det ikke fungerer godt nok i dag.

Melby frykter Norge setter seg i en sårbar situasjon overfor Kina, og viser til eksperter som professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier, som advarer mot avhengighet av stormakter som Kina.

– Selv om riggene ikke gir Kina tilgang til sensitiv informasjon, bør de ikke ha så stor aktivitet at de kan bruke det som pressmiddel mot Norge, sier Melby, som etterlyser en plan for å redusere risikoen, en såkalt derisking-strategi.

– Hvis den bare handler om virksomheter underlagt sikkerhetsloven blir jeg bekymret for deres forståelse av Kina som langsiktig trussel, sier hun.

– Vi trenger egentlig ikke å gjøre så mye mer enn å følge EU, sier Melby.

En langsiktig trussel

Venstre-lederen etterlyser en klarere strategi fra regjeringen.

– Jeg savner at de klargjør hvordan de skal forholde seg til Kina som langsiktig trussel. Vi kan ikke lukke øynene for det som er ubehagelig, sier Guri Melby.

Venstre foreslår en rekke tiltak for Stortinget for å redusere «Norges avhengighet av Kina og andre autoritære stater». Bakgrunnen er ifølge Venstre at autoritære land som Kina nå bruker økonomiske avhengigheter til å presse gjennom sine interesser.

Partiet mener regjeringen må utarbeide en strategi for en «frihetsfremmende handelspolitikk». Formålet er å motvirke avhengighet av autoritære lands teknologi og varer. Videre foreslår Venstre at Norge må avslutte forhandlingene med Kina om en frihandelsavtale som partiet mener bare vil øke avhengigheten.

Avhengighet av Kina

Melby mener kinesiske selskap ikke må ha så stor aktivitet i norsk sokkel at de kan benytte det som pressmiddel overfor Norge i en internasjonal konflikt.

– Alle synes det er ubehagelig å tenke på at Kina potensielt sett kan komme i en krig med våre allierte over Taiwan i nær fremtid. Men vi kan ikke lukke øynene for det som er ubehagelig og tenke at vi skal holde oss til status quo, sier Melby.

Venstre vil også at regjeringen skal kartlegge norsk avhengighet av kinesisk teknologi som samler data om norske borgere, for å begrense Kinas datatilgang.

Et tettere samarbeid mellom EU og USA for å redusere avhengigheten av Kina og at Norge får observatørstatus i EUs og USAs handelsråd er blant forslagene. Venstre mener også Norge bør kartlegge kinesisk innflytelse i verdikjeder for grønn teknologi og sjeldne jordarter hvor Kina har en dominerende posisjon i dag.

– Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen advarer mot å se på alt med Kina som farlig. Hva tenker du om det?



– Det er jeg helt enig i. Det er ikke nødvendigvis farlig at vi selger laks til Kina eller kjøper forbruksvarer fra Kina. Det som potensielt er farlig, er når Kina har så stor kontroll på enkelte verdikjeder. På enkelte bestanddeler av en elbil kontrollerer Kina 96 prosent av verdikjeden. Hvis vi skal gjennomføre det grønne skiftet er vi avhengige av Kina. Det er en skummel avhengighet, for det betyr at de kan bestemme tempoet i vårt grønne skifte, sier Melby og viser til en uttalelse fra Kinas president.

– Xi Jinping har sagt rett ut at Kina må sikre kontroll over globale verdikjeder og at avhengigheten dette skaper er en kraftig form for avskrekking. Cosl-saken er en del av dette store bildet, sier Melby.

