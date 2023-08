Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har lenge vært kjent at Equinor gjorde et godt kjøp da oljeselskapet sikret seg tradingvirksomheten Danske Commodities i 2018 for 400 millioner euro, som den gangen tilsvarte omtrent fire milliarder kroner. Det Århus-baserte selskapet gjorde det spesielt godt i de svært volatile energimarkedene i kriseåret 2022.

Under Equinors analytikerkonferanse om andrekvartalsresultatene onsdag kommer det frem at den norske oljegiganten har fått sitt første utbytte fra det danske datterselskapet. Utbetalingen er på hele 1,5 milliarder euro, altså nesten fire ganger så mye som Equinor betalte for hele selskapet.

Betalingen skjedde i andre kvartal, og legger man den gjennomsnittlige eurokursen i den perioden til grunn, tilsvarer det et kronebeløp på over 17,5 milliarder kroner.

Utbyttebetalingen er nevnt i presentasjonsmaterialet Equinor publiserte onsdag morgen, men selve tallet kom først frem nærmest i en bisetning i finansdirektør Torgrim Reitans presentasjon senere på formiddagen. Danske Commodities leverte tidligere i år sin årsrapport for 2022, der det kom frem at selskapet fikk et justert resultat før skatt på nesten 23 milliarder kroner i fjor, men der det ikke sto noe om noe utbytte til eneeieren Equinor.

– Vi kjøpte Danske Commodities noen år tilbake, og det er åpenbart at det har betalt tilbake flere ganger siden da, sier en blid Reitan etter å ha fått oppfølgingsspørsmål om utbyttet fra en analytiker som lurte på hva man kunne forvente av utbetalinger fremover.

Det normale nivået vil være langt lavere enn dette, må Reitan medgi.

– Utbyttet betalt av Danske Commodities er resultatet av ekstraordinær inntjening i fjor, understreker han.

– Men med vedvarende volatilitet tror vi Danske vil fortsette å levere sterke resultater.

Trengte kapital

Reitan minner også om at Equinor i 2022 ble nødt til å tilføre Danske Commodities mer kapital, slik at selskapet kunne bruke den som sikkerhet i tradingen – nesten 40 milliarder kroner. Men dette er tidligere beskrevet av Equinor som «helt udramatisk».

– Fjoråret var et ekstraordinært år, også for Danske Commodities, der vi lot dem bruke vår balanse til å ta posisjoner og gjøre trading mulig, sier Reitan onsdag.

Selv om det nevnes i presentasjonen, dukker ikke utbyttet fra Danske opp i selve rapporten til Equinor. Det er fordi det i praksis går fra den ene lommen i selskapet til en annen, var metaforen Reitan brukte i et svar til en analytiker.