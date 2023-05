Artikkelen fortsetter under annonsen

Meldingen om lekkasjen kom inn til nødetatene klokken 11.17 onsdag.

Pressetalsperson Kjetil Eide i Equinor bekrefter til Teknisk Ukeblad at det er en gasslekkasje på anlegget.

– Anlegget er evakuert, og vi jobber med å trykkavlaste anlegget, som er en form for sikring, sier han.

– Nå har vi stengt ned produksjonen for å kunne arbeide med å stanse lekkasjen, sier Equinor-talsperson Ellen Maria Skjelsbæk til E24 like før klokken 13.30.

Ifølge politiet er lekkasjen lokalisert, og det jobbes nå med å kartlegge omfanget.

Anlegget Hammerfest LNG produserer gass som vanligvis utgjør fem prosent av norsk gasseksport, med 6,5 milliarder kubikkmeter gass i året.

Lekkasjen er lokalisert til en tank på 450 kubikkmeter, opplyser operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen i Finnmark-politiet til VG. Han sier det ikke er noen umiddelbar fare for brann eller eksplosjon, men at ingenting kan utelukkes.

Det er innført en sikkerhetssone på 300 meter rundt anlegget.

Melkøya ligger rett utenfor Hammerfest i Finnmark. Equinor har et prosessanlegg på Melkøya, som får gass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet. Anlegget ble rammet av en brann i september 2020, noe som førte til full stopp i produksjonen til mai i 2022.