Equinor-sjefen etter New York-smell: – Havvindindustriens første lille krise Equinors prestisjeprosjekt i New York er truet av inflasjon og rentehopp. Men selskapet satser på at myndighetene vil gi mer støtte til havvindaktørene.

2 min Publisert: 26.07.23 — 18.04 Oppdatert: 13 timer siden