Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært noen vanskelige måneder for Equinors prestisjefylte satsing på havvind utenfor New York. For to uker siden ble det klart at myndighetene sa nei til Equinor og partner BPs bønn om bedre vilkår for tre prosjekter som er rammet av enorme kostnadsøkninger, og som ikke lenger er lønnsomme med de kraftkontraktene som er inngått.

Nå tar den norske oljekjempen konsekvensen av tilbakeslaget, og skriver ned verdiene på prosjektene med 300 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner. Det kommer frem i Equinors tredjekvartalsrapport fredag morgen.

– Jeg er helt sikker på at også havvind vil spille en viktig rolle i energiomstillingen, at det over tid vil være gode kommersielle muligheter. Men akkurat nå er det krevende, sier Equinor-sjef Anders Opedal på en pressekonferanse.

– Vi var skuffet over avslaget på prisjustering på kontraktene, la han til, etter at selskapet tidligere hadde gitt uttrykk for optimisme.

Men alt håp er ikke ute, understreker Opedal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan by igjen?

Torsdag kveld norsk tid kom det en ny utvikling i New York, der delstatsmyndighetene inviterer til en mulig omkamp for de kriserammede prosjektene, i form av en slags «hurtig-auksjon» som kan føre til tildelinger så tidlig som første eller andre kvartal neste år. Det er del av en tipunktsplan myndighetene kom med kort etter avslagene, og som Opedal mener viser at delstaten fortsatt har store ambisjoner.

Havvind-aktører som Equinor, BP og danske Ørsted, og flere titall andre fornybarselskaper som også fikk avslag på bedre vilkår på landbaserte prosjekter, må komme med sine innspill til prosessen innen torsdag neste uke.

– Ting skjer fort nå, sier Opedal til DN, men han er knapp med detaljer.

– Hva er kriteriene, hvordan er budrunden? Det vet vi ikke på nåværende tidspunkt. Det jobber vi med å få oversikt over.

På en analytikerkonferanse litt senere bekrefter finansdirektør Torgrim Reitan at det kan komme en mulighet til å by inn prosjektene på nytt. Det vil i praksis trolig si at dagens kontrakter skrotes, og at man byr inn høyere pris.

– Det er for tidlig å konkludere. Men for at vi skal gå videre med disse prosjektene, må vi se en lønnsomhet som reflekterer risikoen, sier Reitan.

Kostnadseksplosjon

DN har de siste månedene skrevet en rekke artikler om uføret Equinors New York-satsing har kommet i.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De tre prosjektene Empire Wind 1 og 2 og Beacon Wind 1 har i flere år fungert som et utstillingsvindu for selskapets omstillingsambisjoner. Med 3,3 gigawatts kapasitet totalt, er de også en viktig del av Equinors tallfestede fornybarambisjoner for slutten av dette tiåret. Men så rammet inflasjon, høyere renter og leverandørkjedeproblemer med full kraft.

Blant annet er det kommet frem at selskapenes anslag på totale investeringer i de tre prosjektene har eksplodert til over 20 milliarder dollar, eller 220 milliarder kroner. Etter selskapenes egne regnestykker utgjør ekstrainntektene de ba om og mente de trengte for å gjenopprette lønnsomheten, over åtte milliarder dollar i nåverdi. På de to ferskeste prosjektene av de tre, ba de om en økning på over 60 prosent på den garanterte kraftprisen.

– Industrien er inne i en krevende fase, sier Opedal fredag – det han for noen måneder siden kalte havvindindustriens «første lille krise.»

Denne uken ble det også klart at Equinor og BP ikke fikk tilslag på søknaden om å få bygge ut et fjerde prosjekt, Beacon Wind 2. Det betyr at de kan bli stående uten prosjekter i New York, som var et utstillingsvindu for Equinors viktige havvindsatsing, dersom selskapene trekker seg.

Høyere bokført verdi

Nedskrivningen på 300 millioner dollar utgjør ikke prosjektenes totale, bokførte verdi. I september fortalte Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim at den var på omtrent 400 millioner dollar. Dette utgjør kostnadene selskapet har hatt for arealet, samt investeringer så langt i prosjektene, som ikke er kommet i bygningsfasen, og der det ikke er tatt noen endelig investeringsbeslutning. På toppen av dette vil det også være diverse forpliktelser overfor leverandører i henhold til kontrakter som er inngått.

Etter nedskrivningen gjenstår det 100 millioner dollar i bokført verdi på prosjektene, i tillegg til 200 millioner i eiendoms- og utstyrsverdier, for eksempel kabler, presiserer Opedal. Dette er eiendeler som skal være lett omsettelige, eller som kan brukes i andre prosjekter.

– Vi tenker jo at eiendom i New York har en verdi, sier Opedal og smiler, tross alt.

Han vil ikke gå inn på hvilken eksponering Equinor har på leverandørforpliktelser. Det er for eksempel kjent at det er bestilt to skip fra Maersk Supply Service.

Men Equinor sitter uansett bedre i det enn sin partner: Selskapet solgte halvparten av eierskapet til BP i 2020 til over én milliard dollar. Men hvorvidt det betyr at Equinor er i pluss i New York, har selskapet ikke gitt noen klare svar på.

– Jeg vil ikke trekke noen konklusjon, det er for tidlig å si. Men det at vi allerede har bokført en gevinst på én milliard dollar i New York gir oss et godt startpunkt i forhold til utfordringene som er, sier Opedal.

Holder på fornybarmålet

Når det gjelder Equinors ambisjon om å ha 12–16 gigawatt installert fornybarkapasitet innen 2030 – en målsetning Opedal selv fremskyndet med fem år da han ble konsernsjef – den står fast, sier sjefen – selv om flere analytikere mener det skal holde hardt. Opedal påpeker at selskapet har skaffet seg stadig større posisjoner innenfor landbasert vind og sol – og han trekker frem det gigantiske havvindprosjektet Dogger Bank i Storbritannia, som har startet produksjonen.

Men Equinor har også sagt at selskapet skal ha 30 prosent av sine bruttoinvesteringer innenfor fornybar og lavkarbonløsninger innen 2025, og 50 prosent innen 2030, mot 14 prosent i fjor. Opedal understreker at dette er «ambisjoner» og ikke «mål,» og svarer dette på om ikke disse vil måtte legges til side:

– Nå foregriper du begivenhetene. Dette kommer vi tilbake til. Men vår strategi og energitransisjonsplan ligger fast.

– Men det har vel sjelden vært bedre grunnlag for å stille det spørsmålet?

– Det er et legitimt spørsmål.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.