Equinor-topp om britisk subsidiehopp: – Beste nyheten for havvind i 2023 Andre bør merke seg at Storbritannia er villig til å betale mer for havvind, sier Equinors fornybarsjef. Det er foreløpig usikkert om selskapet byr i Norge og i ny New York-auksjon.

2 min Publisert: 22.11.23 — 17.20 Oppdatert: 14 timer siden