Inflasjon, stigende renter og forsyningskjedeproblemer har presset Equinor til å be myndighetene i delstaten New York om bedre vilkår for sine tre store havvindprosjekter utenfor millionbyen. Ellers kan det norske selskapet og partneren BP i verste fall trekke seg, slik DN har omtalt i flere artikler.