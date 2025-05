Konsernsjef Anders Opedal i Equinor møtte Trumps økonomiske rådgiver Kevin Hassett i Det hvite hus tirsdag for å snakke om den store havvind-floken i USA – et møte som Jens Stoltenberg fikset etter å ha møtt samme mann for et par uker siden.

Foto: Stefani Reynolds/Bloomberg og Gunnar Lier