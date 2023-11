Equinor kan få ny havvind-sjanse – men da vil New York ha milliardgaranti Equinor risikerer bare et lite gebyr for å trekke seg fra sine kriserammede havvind-kontrakter i New York. Får selskapet en ny sjanse, blir exit-prisen høyere.

1 min Publisert: 13.11.23 — 15.05 Oppdatert: 2 timer siden