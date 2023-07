Artikkelen fortsetter under annonsen

21 analytikere som følger Equinor har nå levert sine estimater for oljegigantens andre kvartal. Equinor legger frem selve rapporten 26. juli, men har som vanlig publisert estimater en uke i forveien.

Det justerte driftsresultatet før skatt ventes å være på 7,6 milliarder dollar, en kraftig nedgang fra første kvartal da det justerte driftsresultatet endte på 12 milliarder dollar. 7,6 milliarder dollar tilsvarer om lag 76 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

For den norske virksomheten, som er desidert størst, ventes det et resultat på 6,1 milliarder dollar. For de internasjonale og amerikanske virksomhetene ventes det resultater på henholdsvis 711 og 260 millioner dollar.

Analytikerne venter videre at produksjonen i andre kvartal har vært på rett over to millioner fat per dag, bare litt lavere enn i første kvartal.

Etter årets tre første måneder ble det altså bokført resultater som fortsatt ligger på historisk høye nivåer, men samtidig godt under rekordene som ble satt i fjor.

Med energikrise i Europa og krig i Ukraina steg spesielt gassprisene til vanvittige nivåer. Selskapets finansielle resultater toppet seg i tredje kvartal, og årsresultatet ble det høyeste noensinne for Equinor – og noe norsk selskap overhodet. Siden i fjor har imidlertid både olje- og spesielt gassprisene falt tilbake, hvilket fører til mer «normale» tall fra Equinor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi leverer sterke resultater i dag, naturligvis preget av at prisene har kommet noe ned fra svært høye nivåer i fjor. I Europa har det vært en mild vinter, høy lng-import, og det har ført til lavere priser og gasslagre med høy fyllingsgrad for sesongen, sa konsernsjef Anders Opedal.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.