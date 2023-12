Artikkelen fortsetter under annonsen

Johnsen døde onsdag kveld med sine nærmeste rundt seg, opplyser Equinor til NTB.

– Arve Johnsen var ikke bare Statoils administrerende direktør fra 1972 til 1988, men også selskapets første ansatte. Han etablerte selskapet, formet en hel industri og endret Norge, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal.

Johnsen ledet Statoil fra selskapet ble grunnlagt i 1972 til 1988 da han måtte forlate selskapet i kjølvannet av overskridelser på fire milliarder kroner på Mongstad-raffineriet.

Arve Johnsen hadde bakgrunn fra Arbeiderpartiet. Han var nærmeste medarbeider til industriminister Finn Lied i Trygve Brattelis første regjering. Sammen med Lied og den mektige Ap-nestoren Jens Christian Hauge, som også var Statoils første styreformann, bidro han til å binde Statoil tett til partiets politikk. Han var en fryktet motstander av de som ønsket å begrense Equinors makt på norsk sokkel, og kunne være nådeløs i møte med dem.

Statoil-sjef Arve Johnsen fotografert i 1984. (Foto: Morten Woldsdal) Mer...

Ærefrykt

I Equinor ses han i dag på som hovedarkitekten bak oppbyggingen av selskapet og den sterke stillingen selskapet har fått på norsk sokkel. Det var under Johnsens ledelse mange av de store feltene som i dag produserer på norsk sokkel ble planlagt eller satt i drift.

Tidligere konsernsjef Eldar Sætre er en av dem som har rost Arve Johnsen og betydningen han har hatt. Til Dagens Næringsliv har han tidligere fortalt om det første møtet med Johnsen som Statoil-ansatt.

– Jeg hadde sånn ærefrykt. Det var stort. Det var mektig. Arve Johnsen var ikke høytidelig, men kraftfull. Han var den store arkitekten, mannen med byggeklossene, han var den visjonære som skulle skape alt dette. Og han var jo en kjent mann, fortalte Sætre i et intervju med DN for tre år siden.

Statoil-sjef Arve Johnsen intervjues av journalister på Fornebu i november 1987. Til høyre journalist Marie Simonsen. (Foto: Thoralf Olsen) Mer...

Bjørn Vidar Lerøen var i en årrekke ansatt i Statoil og jobbet tett med en rekke av selskapets toppsjefer. Lerøen har også skrevet en rekke bøker om selskapets historie.

– Jeg mener Arve Johnsen er en av forrige århundrets største samfunnsbyggere. Jeg tror at det ikke var noen alternativer til Arve Johnsen som selskapets første sjef. Han preget utviklingen og oppbyggingen av selskapet. Han fikk en ublid avskjed med Mongstad. I dag ville ikke det ha skjedd. Han kom fra jobben som statssekretær i Industridepartementet, og han var formann i Arbeiderpartiets industripolitiske utvalg. To år før Statoil ble etablert, la utvalget frem en innstilling om etableringen av et statsoljeselskapet. Det ble grunntrekkene i det som ble Statoil, sier Lerøen til Dagens Næringsliv.

Statoil-sjef Arve Johnsen lanserte boken « Utfordringen» i august 1988. Tidligere samme år måtte han trekke seg som leder av Statoil. (Foto: Thoralf Olsen) Mer...

Arve Johnsen har i alle år, helt opp til det siste, vært en aktiv samfunnsdebattant. Han var sterkt mot fusjonen mellom Statoil og Hydro som ble kjent i 2006. Han var heller ikke positivt innstilt til navneendringen fra Statoil til Equinor i 2018 og mente det tilslørte hva selskapet egentlig drev med og selskapets tilknytning til den norske stat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Arve Johnsen var motstander av vingeklippingen av Statoil i form av SDØE som i dag er Petoro. Kåre Willoch var hans hovedmotstander. Han var sterkt mot det første forsøket på børsintroduksjon. Han var mot salget av bensinstasjonene, mot navneskiftet og sterkt kritisk til Helge Lund. Men han forsonet seg med sammenslåingen med Hydro og navneendringen. Han forsonet seg derimot ikke med det at Statoil gikk bort fra ideen om et stort integrert selskap. Han var en tilhenger av store selskaper som kontrollerte hele verdikjeden. Han var opptatt av internasjonale relasjoner og var sterk tilhenger av EU. Han var veldig stolt av selskapet, sier Bjørn Vidar Lerøen. som også peker på at Arve Johnsen var opptatt av oppbyggingen av Statoil i det europeiske gassmarkedet.

– Norges posisjon i det europeiske gassmarkedet er i stor grad Arve Johnsens fortjeneste, sier Lerøen.

Arve Johnsen er utnevnt til kommandør av den kongelige norske St. Olavs Orden for fremragende samfunnsnyttig innsats.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.