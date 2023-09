Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er igjen tid for en av årets trangeste møteplasser for energi og finans, når Pareto Securities fyller Holmenkollen Park Hotel med topper fra industrien og investorer.

I år er det jubileum for energikonferansen, som fyller 30 år. Når Pareto-sjef Christian Jomaas møter DN to dager før den går av stabelen onsdag og torsdag denne uken, tar han seg noen minutter til å reflektere over arrangementets spede begynnelse.

– Vi hadde ett møterom på Continental og 20 deltagere. For å fylle møterommet etter lunsj måtte vi kalle inn en del egne ansatte.

Det er ikke nødvendig lenger. Omtrent 160 selskaper skal holde åpne presentasjoner, og opp mot 2000 deltagere har planlagt cirka 1400 private møter seg imellom. Det er omtrent samme antall som rekordåret i fjor. Blant innlederne i hovedseansen tidlig onsdag morgen finner en BW Group-styreleder Andreas Sohmen-Pao og industrinestor Kristian Siem.

– Vi lever av tillit

Når Paretokonferansen arrangeres denne uken er samtidig finanspressen og de fleste andre avisene mest preget av habilitetssakene som har seilet opp de siste månedene når det gjelder politikere og nærståendes handel med aksjer – senest med Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes.

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er overrasket, vedgår Jomaas.

– Vi lever av tillit, vi er helt avhengige av at vi opptrer slik at vi inngir tillit. Det samme gjelder politikerne. Og dette rokker ved tilliten til dem.

– Hadde de vært i finansbransjen kunne de ikke agert som de har gjort. Jeg selv, og min familie, vi kan ikke investere i enkeltaksjer i Norden. Vi har pålagt oss selv strenge krav, kanskje strengere enn loven krever. Det skal ikke stilles spørsmål ved vår integritet.

– Burde man ha sterkere, absolutte begrensninger på aksjehandel i politikken?

– Vi har absolutte begrensninger, og det fungerer godt.

– Mer konsolidering

Jomaas varsler at årets konferanse vil ha et ekstra søkelys på service-industrien, både innenfor tradisjonell olje og gass, som meglerhuset har hatt som en av sine spesialiteter siden 1990-tallet, og fornybart.

Pareto mener det ligger an til en rekke oppkjøp og sammenslåinger i sektoren denne høsten, og får drahjelp av nyhetsbildet bare timer før Jomaas og hans nestkommanderende på investment banking, Tormod Høiby, stiller til intervju på hovedkontoret med utsikt mot Aker Brygge og Oslofjorden: Før børsåpning mandag kom meldingen om at seismikkselskapene TGS og PGS endelig har funnet sammen etter flere forsøk tidligere.

– Vi ser et økt fokus spesielt på service-industrien. Man ser hvordan en del av disse har gått bra på børsen. Det har jo vært investert lite de siste årene, og det gjør at en i flere av segmentene ser at det begynner å komme kapasitetsbegrensninger. Det gjør at ratene går opp, sier Jomaas.

Men samtidig preges hele verden av både høyere renter og kapitalkostnader, og det grønne skiftet. Det skal mye til for å hente penger til nybygg innen rigg, subsea eller supply-shipping.

– Kapitalmarkedet tillater ikke noen å bygge nytt. Det er vesentlig dyrere enn å kjøpe av noen andre. Så hvis en skal vokse, så må en kjøpe andre selskaper, sier Høiby.

– Vi ser at det begynner å bli en skvis på kapasitetssiden. Vi tror det blir mer konsolidering, supplerer Jomaas.

Han tror også på flere transaksjoner innenfor vind og havvind – men her kan det tvert imot være motivert av lavere priser.

Mer aktivitet enn i fjor

Det betyr uansett oppdrag for meglerhusene. Pareto er med som rådgiver for PGS, og de to toppene sier at de har nok å gjøre til tross for laber aktivitet på nynoteringer på Oslo Børs i år – i alle fall sammenlignet med skredet som kom under pandemien.

– Vi er ikke avhengige av at markedet for børsnoteringer er åpent. Aktiviteten hos oss er høyere i år enn i fjor, sier Jomaas, uten å ville gå inn på konkrete tall.

I april la Pareto frem tall for 2022, som viste en omsetning på 2,1 milliarder – et godt år historisk sett til tross for nedgangen fra 3,6 milliarder i rekordåret 2021.

– Vi tror andre halvår vil ligne på første. Kapitalmarkedet preges av energi, og av obligasjoner. Vi har også gjort en del transaksjoner på energi med egenkapital, sier Jomaas.