For to uker siden publiserte batteriselskapet Freyr en kvartalsrapport som satte en real støkk i markedet. Etter nyheten om teknologiske utfordringer og forsinkelser både i et viktig pilotprosjekt og for finansieringen av den amerikanske fabrikken selskapet nå vil prioritere, stupte aksjen mer enn 50 prosent på to dager.

Da rykket styreformann og medgründer Tom Einar Jensen og administrerende direktør Birger Steen ut med et brev til aksjonærene, der de lovet at deler av ledelsen og styret skulle kjøpe aksjer for å bevise sin tro på selskapet.

Lovet aksjekjøp: Freyr-sjef Birger Steen.

«Vi er så trygge som vi noen gang har vært på vår evne til å bygge opp Freyr til en diversifisert, global produsent av rene batteriløsninger. I dag demonstrerer vi denne tryggheten, og vår forpliktelse overfor dere, ved at enkelte medlemmer av vår ledelse og vårt styre har informert oss om sin intensjon om å kjøpe aksjer i vårt selskapet i det åpne markedet,» skrev de to i brevet som ble publisert før børsåpning i USA 13. november.

Det var ord som tilsynelatende varmet på New York-børsen, i alle fall litt. Aksjen steg 25 prosent på det meste, og endte opp 17 prosent den dagen.

Men to uker etter løftene om aksjekjøp er det ikke kommet et pip fra selskapet eller fra kjøperne. Mandag kom det meldinger om endringer i ledelsen og Olaug Svarvas avgang som styremedlem, men fortsatt intet om aksjekjøpene markedet ble forespeilet av Jensen og Steen. Såkalte innsidere i selskaper som er børsnotert i USA har en frist på to dager for å melde en transaksjon i selskapets aksjer.

– Kan skape usikkerhet

Det skal nevnes at brevet ikke sa noe om når aksjene skulle kjøpes. Likevel er Nordeas investeringsdirektør Robert Næss kritisk til at det ikke har skjedd noe ennå.

– Det ville være naturlig å handle relativt raskt etter en sånn melding, sier han, og minner om at innsidere, altså personer som får tilgang på innsideinformasjon som ikke markedet har, har begrensede perioder der de kan handle aksjer i eget selskap.

Robert Næss, investeringsdirektør og forvalter i Nordea.

– En annen grunn til å handle raskt er at som innsidere kan de plutselig få informasjon som tilsier at de ikke kan handle lenger, legger Næss til.

Siden det har vært mest negative nyheter i det siste, kan en videre utsettelse av aksjekjøpene få markedet til å frykte mer dårlig nytt, påpeker Nordea-forvalteren.

– For å oppsummere så nærmer vi oss nå en situasjon hvor de varslede kjøpene skaper mer usikkerhet siden de ennå ikke er meldt, sier Næss.

Gründer kjøpte

DN har spurt Freyr flere ganger siden 13. november om når aksjekjøpene skal skje, hvem som skal kjøpe og hvor mye. Selskapets juridiske direktør Are Lysnes Brautaset gjentar gjennom kommunikasjonsavdelingen det han har sagt tidligere:

– Vi kommer til å rapportere og publisere disse handlene på vår hjemmeside når de er gjennomført.

DN har også bedt om intervju med både Steen og Jensen. Det ønsker de ikke å stille til på nåværende tidspunkt.

Etter at aksjen krasjet er det likevel meldt et kjøp til børsen i USA. Det er ikke fra en nåværende innsider, og har således ikke noe med løftet i aksjonærbrevet å gjøre, men fra et tidligere styremedlem, gründer Tore Ivar Slettemoen.

Slettemoen kjøpte aksjer for nesten ti millioner kroner da Freyr var nær sitt aller laveste nivå 10. november. Grunnen til at han måtte melde inn den transaksjonen, var at han var tilbake over grensen på fem prosents eierskap i selskapet.