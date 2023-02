Artikkelen fortsetter under annonsen

2023 vil bli et «virkelig spennende og transformativt år», venter Freyr-sjef Tom Einar Jensen.

Batteriselskapet la mandag morgen frem resultater for fjoråret, som endte med et tap på 99 millioner dollar, bare litt svakere enn året før. En justering av garantiforpliktelser løftet fjerde kvartal til et overskudd på 25 millioner dollar.

Investorene lot seg imponere, og en halvtime etter børsåpning var Freyr-aksjen opp over ti prosent på New York-Børsen. Der prises batteriselskapet nå til 1,2 milliarder dollar. Det er opp 160 millioner dollar siden børsslutt fredag.

Freyr er et stykke unna faktiske inntekter. Med en fabrikk under bygging i Mo i Rana og en under planlegging i USA, flyr milliardene ut. Ved årsslutt hadde selskapet 563 millioner dollar i likvide og båndlagte midler.

– Vi avsluttet året med en nesten identisk kontantbalanse som vi startet med, og har i mellomtiden hatt sterk fremgang i hele verdikjeden med en mulighet foran oss som er mer robust enn noen gang. Det sier Jensen etter å ha lagt frem resultater for fjerde kvartal.

Han viser til at Freyr avsluttet fjoråret med å hente inn 265 millioner dollar til bygging av Giga America, som skal bli batteriselskapets første fabrikk i USA. Ifølge Jensen er selskapets fabrikker i rute og vel så det.

Støtte 410 mill. dollar

Beslutningen om å bygge en fabrikk i Georgia i USA ble fremskyndet av den amerikanske subsidie- og skattefordelspakken IRA, Inflation Reduction Act. Den skal gi store støtteordninger til selskaper med grønne prosjekter som bygger i USA og bruker amerikanske deler i hovedsak. Nå varsler selskapet at oppstart av produksjon i USA skal skje i 2025.

Freyr anslår at samlet offentlig støtte til Freyr i USA er kommet opp i 410 millioner dollar.

I Mo i Rana pågår bygging av Freyrs første fabrikk Giga Arctic for fullt.

Der skal det etter planen kvalifiseringsproduksjon for kunder starte opp innen utgangen av første kvartal, med åpning i Mo i Rana 28. mars.

I fjor sommer ble det klart at statlige Eksfin går inn med fire milliarder kroner i lånegarantier til Freyrs fabrikk i Norge. Etter planen skal de første batteripakkene rulles ut i Mo i Rana i 2024.

Selskapene opplyser at det jobber for å få ytterligere støttepakker fra norske myndigheter.

Første avtale i boks

I januar varslet Freyr at det har inngått sin første avtale om salg av 10–15 GWh battericeller fra 2025 til 2030. Hverken beløp eller kunde ble konkretisert.

Både fabrikkene i USA og Norges skal bygges i faser, begge har så langt investeringer anslått til 17 milliarder kroner.

Freyr har ikke egen teknologi, men har inngått lisensavtale med 24M Technologies, som har utviklet en ny litium-ion-teknologi som skal være mer effektiv og grønnere enn tidligere batterier.

I forbindelse med børsnoteringen i New York i 2021, hentet selskapet inn syv milliarder kroner.

