Torsdag kom det frem i Freyrs tredjekvartalsrapport at byggingen av batterifabrikken i Mo i Rana settes på pause på grunn av det selskapet mener er for dårlige rammevilkår i Norge og Europa for øvrig, i forhold til gunstige støttetiltak i USA.

I presentasjonsmaterialet kommer det frem at Freyr i mars i år ba Næringsdepartementet om en støttepakke på totalt 800 millioner euro – tilsvarende 9,5 milliarder kroner – for prosjektet kjent som Giga Arctic. Det har, slik selskapet understreker i rapporten sin, ikke skjedd.

Mars-brevet

Freyr har lenge hatt uttalte planer om store batterifabrikker både i Norge og USA, men spørsmål rundt støtteordninger her hjemme har gjort at byggingen av et fullskala anlegg i Mo i Rana er blitt redusert til et «moderat» tempo. Fabrikken, som nå altså er satt på pause, er ventet å koste over 20 milliarder kroner.

Regjeringen kom med noen tilleggstiltak tidligere i år, og Freyr ventet også avklaringer i forslaget til statsbudsjett i høst, men selskapet har ikke hittil gitt noe endelig svar på fremtiden for fabrikken.

I et brev til Næringsdepartementet som DN har fått innsyn i, kommer det frem flere detaljer om støtten Freyr ba om i mars:

Et tilskudd på 100 millioner euro for å bringe prosjektet fremover gjennom sommeren.

En forespørsel om at en tidligere indikasjon om 400 millioner euro i lån og/eller lånegarantier fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin) blir omgjort til en brolånsfasilitet.

En ny garanti fra Eksfin på 300 millioner euro. Den var tiltenkt å bli knyttet til en «mulig salg- og tilbakeleieavtale» for en del av bygningen og infrastrukturdelen av Giga Arctic.

Denne støtten var ment som hjelp til selskapet før nødvendig gjeld og egenkapital kom på plass. Den skulle komme i tillegg til EU-mekanismer for støtte til grønn industri. Freyr ber også om samme type skattekreditter som er kommet i USA. Det vil ikke innebære noen kostnad for staten før produksjonen er i gang, understreker selskapet.

Brevet ble undertegnet av daværende styreleder og gründer Tortstein Dale Sjøtveit, og medgründer og daværende administrerende direktør, Tom Einar Jensen. Jensen er siden blitt arbeidende styreleder, mens tidligere Microsoft-topp Birger Steen tok over som toppsjef.

Har fått støtte

Freyr hadde tidligere en intensjonsavtale om garantiene fra Eksfin, knyttet til bygging av selve fabrikken. De er ikke brukt hittil. I tillegg har Freyr fra før mottatt omtrent 200 millioner kroner i offentlig støtte i Norge, og et løfte om 100 millioner euro fra EUs innovasjonsfond.

Birger Steen sa i en epost til DN tidligere torsdag at selskapet er «svært takknemlig» for den norske støtten. Den ble brukt til å hente over ti milliarder kroner i egenkapital fra internasjonale investorer, understreker han.

– For hver krone i offentlig støtte er det hentet inn 57 kroner fra private investorer. Sammen med støtten fra Enova og Innovasjon Norge har vi investert over fire milliarder kroner av vår egenkapital i Mo i Rana så langt. Inntektene fra arbeidsgiveravgift og andre avgifter for regjeringen er 1,1 milliarder norske kroner (2019-2023), 5,8 norske kroner for hver krone i offentlig støtte, påpeker Steen.

Kutter lønnen

Freyr har tidligere fått kritikk for høye lønns- og bonusutbetalinger. Kort tid før staten stilte opp med lånegarantiene, sikret Jensen seg lønn og bonus på 27 millioner kroner for 2021. Tidligere i år ble det klart at Jensens bonus for 2022 og 2023 vil bli avklart senere, og avhenge av finansieringen av selskapets amerikanske fabrikk, Giga America. Steen har en lønn på syv millioner kroner i året, og mulighet for en like stor bonus.

Det har også vært oppmerksomhet rundt opsjonene til både ledelse og styre, men gitt aksjekursens utvikling vil mange av disse pakkene for øyeblikket trolig være verdiløse.

I halv fire-tiden norsk tid falt aksjen med nesten 30 prosent på New York-børsen, etter at det kom andre negative nyheter i tredjekvartalsrapporten.

Blant annet er det nå klart at en produksjonslinje i mindre skala i Mo i Rana, en såkalt kundekvalifiseringsfabrikk, ikke blir ferdigstilt i år som ventet. Selskapet skal nå gjennomføre massive kostnadskutt, for å halvere kontantbruken neste år, hvilket vil inkludere nedbemanning.

Selskapet er heller ikke i mål med finansieringen av fabrikken Giga America i USA, selv om det er denne som nå prioriteres på bekostning av Giga Arctic.

Når selskapet nå skal kutte kostnadene, lover Steen å være med på dugnaden. Han bekrefter under en pressekonferanse på Teams torsdag ettermiddag at han og resten av ledelsen og styret har diskutert kutt i kompensasjonen fremover.

– Det har selvfølgelig vært en del av diskusjonen i styret. Men vi kommer ikke til å dele detaljer om det i dag, sier han til DN.

Vil ha debatt

Freyr har i lengre tid advart om at den gigantiske grønne støttepakken Inflation Reduction Act (IRA) i USA gjør det vanskelig å tiltrekke seg finansiering i Europa, fordi rammevilkårene i forhold ikke er gode nok.

– Det er ikke noen endring i vår ambisjon om å få bygget en batteriverdikjede med tyngdepunkt i Mo, understreker Steen torsdag ettermiddag.

– Men for at dette skal bli mulig tror vi at det er viktig at v i har en dialog som bransje, ikke bare i Norge men på tvers av Europa, om det er viktig at vi har denne typen produksjon av noe vi opplever som en samfunnskritisk ressurs og et kritisk element i fremtidens samfunn, eller om vi skal være avhengige av import av land som vi delvis kan si at vi er i et konkurranseforhold med.