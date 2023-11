Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er krise for batteriselskapet Freyr etter en kvartalsrapport forrige uke som inneholdt en mengde dårlige nyheter. De to påfølgende dagene er selskapets markedsverdi mer enn halvert på New York-børsen.

Nå har selskapets to viktigste ledere, styreformann og medgründer Tom Einar Jensen og administrerende direktør Birger Steen, skrevet et brev til aksjonærene der de sier at de fortsatt vil jobbe på for å skape verdier for eierne, gir en statusoppdatering på strategien og virksomheten – og lover at deler av ledelsen og styre skal kjøpe aksjer for å for å bevise troen de har på selskapet.

«Vi er så trygge som vi noen gang har vært på vår evne til å bygge opp Freyr til en diversifisert, global produsent av rene batteriløsninger. I dag demonstrerer vi denne tryggheten, og vår forpliktelse overfor dere, ved at enkelte medlemmer av vår ledelse og vårt styre har informert oss om sin intensjon om å kjøpe aksjer i vårt selskapet på det åpne markedet,» skriver de to i brevet som er publisert på nettsiden til Freyr.

Aksjen stiger litt

Det vil komme detaljer om aksjekjøpene i børsmeldinger, legger de til. DN har spurt Freyr hvem det er som skal kjøpe aksjer, og hvor mye, og fått beskjed om at selskapet kommer tilbake med et svar. Men hverken børsmeldinger eller svar på henvendelse er kommet før handelsstart i New York.

Her steg aksjen kraftig fra start, men etter tre kvarters handel er oppgangen redusert til fire prosent.

Freyr-aksjen endte forrige uke på det laveste nivået noensinne, med en verdi på 1,5 dollar stykket, etter å ha falt 55 prosent tilsammen torsdag og fredag. Siden toppen for ganske nøyaktig et år siden, var aksjen med det ned mer enn 90 prosent.

Katastroferapport

Freyr publiserte sin kvartalsrapport torsdag morgen amerikansk tid. Mest oppmerksomhet i Norge fikk nok nyheten om at storfabrikken i Mo i Rana settes på pause fordi selskapet mener rammevilkårene ikke er gode nok sammenlignet med støtteordninger i USA. Men selskapets pilotfabrikk i Mo, som skal bevise at teknologien fungerer kommersielt, er også utsatt, finansieringen av det amerikanske prosjektet som skal prioriteres er forsinket, og selskapet ser seg nødt til å halvere kontantbruken neste år og si opp deler av arbeidsstyrken.

I brevet oppsummerer Jensen og Steen hvor selskapet står i dag i utviklingen av strategien. De to toppene understreker at teknologien fra 24M Technologies Inc. fungerer, og viser til at selskapet Kyocera har hatt kommersiell produksjon med samme teknologi siden 2019.

De oppfordrer også aksjonærene om å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen 15. desember der det skal stemmer over selskapets flytting fra Luxembourg til USA.

Prosessen ble annonsert tidligere i år. Freyr har hatt uttalte planer om å bygge gigafabrikker både i Norge og USA, men har det siste snaue året sagt at den gigantiske og gunstige grønne subsidiepakken Inflation Reduction Act (IRA) gjør det mer lønnsomt å satse på USA.

Selskapet har fått offentlig støtte i Norge og Europa også, men ikke i nærheten av det det har bedt om. Torsdag skrev DN om en forespørsel Freyr sendte i mars til den norske regjeringen om en støttepakke på totalt nesten ti milliarder kroner, der det meste er lån og garantier. Freyr har også fått kritikk for høy leder- og styrekompensasjon, sett i forhold til støttebehovet selskapet har.