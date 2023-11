Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag ettermiddag kom nyheten om at tidligere Folketrygdfond-sjef Olaug Svarva har gått ut av styret i det kriserammede Freyr. Samtidig annonserte selskapet intet mindre enn fem leder-utnevnelser.

Informasjonen kom i to forskjellige pressemeldinger, men selskapet har ikke funnet plass i disse til en annen endring i toppen av selskapet: At driftsdirektør Jan Arve Haugan, en tidligere topp i Aker-systemet, går av.

Det kommer frem helt nederst i en børsmelding som selskapet sender ut omtrent tre timer senere mandag ettermiddag.

Som et resultat av endringene i ledelsen har «Jan Arve Haugan, som har jobbet som driftsdirektør, gått av med effektiv dato 24. november 2023,» skriver selskapet. Haugan var også sjef for Freyrs norske virksomhet, inkludert gigafabrikken i Mo i Rana som nå er satt på pause.

Haugan skal være spesialrådgiver for toppsjef Birger Steen til han forlater selskapet 29. februar neste år. Avgangen skjedde etter gjensidig enighet i henhold til ansettelseskontrakten, heter det. Haugan har ikke besvart DNs henvendelser.

DN har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Hilde Rønningsen, som ikke har noen umiddelbar kommentar.

Ingen uenighet

I samme børsmelding skriver også Freyr at Svarvas avgang ikke skyldtes noen form for uenighet med selskapet.

Svarva erstattes av Jessica Wirth Strine, en tidligere kapitalforvalter i BlackRock som nå leder det amerikanske konsulentselskapet Sustainable Governance Partners. Svarva peker på selskapets snarlige flytting fra Luxembourg til USA for å forklare avgjørelsen.

Ute av Freyr-styret. Olaug Svarva, tidligere sjef i Folketrygdfondet.

– Dette var riktig tidspunkt for meg til å forlate Freyrs styre. Jeg ønsker Freyr og ledelsen alt vel med å etablere en renere og mer bærekraftig batteriverdikjede, sier hun i pressemeldingen.

Sjokkrapport

Svarvas avgang og endringene i ledelsen kommer drøye to uker etter at selskapet publiserte en tredjekvartalsrapport med en rekke negative nyheter. Her ble det blant annet klart at prestisjeprosjektet i Mo i Rana er lagt på is fordi Freyr ikke har fått den statlige støtten det mener det må ha i Norge for å konkurrere med amerikanske grønn subsidier. Samtidig meldte selskapet om forsinkelser i et viktig pilotprosjekt samme sted, og i finansieringen av gigafabrikken i USA som Freyr nå ønsker å prioritere. Selskapet skal si opp ansatte og kutte kontantbruken i to fra neste år.

Til NRK mandag sier Steen at det totalt er 78 personer som må forlate selskapet. De fleste stillingene som kuttes er på kontoret på Lysaker i Oslo. I Mo er det ti stykker som mister jobben.

Her er utnevnelsene i ledelsen:

Andreas Berntsen rykker opp til rollen som teknologidirektør. Han har tidligere også vært ansvarlig for selskapets «teknologi-veikart,» og skal nå utvikle teknologistrategien og produktinnovasjon.

Ryuta Kawaguchi blir strategidirektør.

Mike Brose, selskapets landsjef i USA, skal nå lede virksomheten i Mo i Rana, inkludert kundekvalifiseringsfabrikken som er forsinket.

Amy Jaick, som har vært ansvarlig for kommunikasjon i USA, skal nå styre den for hele selskapet.

Sjefen for hr i Norge, Jan Dahm-Simonsen, blir også sjef for samme ansvarsområde i hele selskapet.

Også disse endringene knyttes til selskapets flytting til USA.

– Jeg er glad for å annonsere at flere av våre ledere vil få mer ansvar for å posisjonere Freyr som en USA-basert teknologileder i batteriløsningsindustrien, sier Steen i pressemeldingen.

Her understreker han at selskapets prioriteringer for det kommende året er pilotprosjektet i Mo og å etablere USA som selskapets strategiske produksjonsbase.

– Jeg er overbevist om at endringene vi gjør vil styrke og fremskynde vår evne til å gjennomføre vår visjon, legger han til.

På New York-børsen faller Freyr-aksjen syv prosent mandag, ned mot de laveste historiske nivåene aksjen nådde rett etter kvartalsrapporten tidligere denne måneden.

Debatt om styrehonorarer

Svarva, som også er styreleder i DNB, har sittet i Freyr-styret siden 2021, året batteriselskapet ble børsnotert i USA gjennom sammenslåingen med et allerede notert skallselskap. Svarva og resten av styrets honorarer har, i tillegg til lønnsnivået til ledelsen, skapt en del debatt i Norge, sett i sammenheng med Freyrs behov for offentlig støtte.

Svarva fikk et kontanthonorar på 1,4 millioner kroner for 2022, men i tillegg aksjeopsjoner som i årsrapporten ble verdsatt til 3,5 millioner kroner.

Ved årsslutt hadde Svarva snaue 9000 ordinære aksjer i Freyr gjennom familieselskapet Primecon, og snaue 17.000 opsjoner som kunne brukes innen midten av april.

– Når det gjelder selskapets ordninger for styregodtgjørelse og opsjoner blir det opp til selskapet og det nye styret å vurdere dette videre. Jeg har for øvrig ikke benyttet opsjonsavtalen som gjaldt for styremedlemmer, skriver Svarva til DN.

Styreleder Tom Einar Jensen takker i mandagens melding Svarva for hennes «uvurderlige bidrag til selskapet.» Han er også svært fornøyd med å få Jessica Wirth Strine inn i styret.

– Jessicas dype forståelse av de amerikanske kapitalmarkedene, standarder for eierstyring og selskapsledelse og bærekraftsprogrammer blir svært viktige for Freyrs strategiske utvikling i det neste kapittelet i selskapets vekst, sier Jensen.