Freyr gjør rokeringer i mannskapet, og melder samtidig flytting til USA, som har seilt opp som et enda viktigere satsingsområde for batteriselskapet etter at Biden-administrasjonen klinket til med et gedigent subsidieprogram for grønn industri.

Tom Einar Jensen går fra å være toppsjef til å bli arbeidende styreleder, og selskapet henter inn tidligere Microsoft-topp Birger Steen som ny daglig leder. Styreleder og medgründer Torstein Dale Sjøtveit går av med pensjon.

– Gleder meg stort

Jensen overlater den daglige driften til Steen 21. august, men skal fortsette å «jobbe tett med ledelsesteamet» når det gjelder viktige initiativer for selskapet og utviklingen på kapitalsiden, heter det i en pressemelding som kom samtidig med andrekvartalsrapporten torsdag. Jensen blir styreleder med det samme.

Steen (56) har bakgrunn fra blant annet McKinsey i Norge og Schibsted. Han har ledet Microsofts virksomhet i både Norge og Russland.

– Nå som selskapet har startet produksjonen, har vi rekruttert en svært erfaren toppleder for å komplementere teamet vårt. Jeg vil rette en stor takk til Tom for hans utrettelige innsats og lederskap i rollene som medgrunnlegger og administrerende direktør, sier Sjøtveit i en pressemelding.

– Med Birger og Tom i deres nye roller, er jeg sikker på at vi har ferdighetene, kunnskapen og lederskapet til å drive selskapets neste vekstfase.

Fra venstre påtroppende Freyr-sjef Birger Steen og tidligere toppsjef Tom Einar Jensen. (Foto: Freyr)

Steen sier han er imponert over det Freyr har fått til hittil.

– Jeg gleder meg stort til å bidra til å akselerere den veksten sammen med en ledergruppe bestående av industriveteraner fra begge sider av Atlanterhavet og mer enn 400 batterifagfolk, sier han.

Birger Steen og Bill Gates i Moskva på 2000-tallet, der nordmannen ledet Microsofts virksomhet.

Flytter til USA

Freyr skal altså flytte hovedkvarteret for toppselskapet fra Luxembourg til USA. Planen er at dette skal skje innen slutten av året. Målet er å komme seg nærmere selskapets investorer, som hovedsakelig er amerikanske, samt prosessene med subsidier til grønn industri i USA. Selskapet er også børsnotert i New York.

USAs omfattende støttepakke til fornybar og grønn industri, Inflation Reduction Act (IRA), har gjort at selskapet har snudd seg mer mot USA siden i fjor høst, med et høyere tempo i utviklingen av en ny «gigafabrikk» der enn på et tilsvarende anlegg i Mo i Rana. Begge fabrikkene er antatt å koste vel 17 milliarder kroner. Selskapet har siden juni jobbet med å hente én milliard dollar til Giga America, som prosjektet heter, og ser for seg at det skal være på plass i fjerde kvartal, sier det tirsdag.

På det norske prosjektet, Giga Arctic, ble takten tatt ned tidligere i år. Freyr har tidligere sagt at fremdriften for den planlagte fabrikken i Mo i Rana ville avhenge av Norges respons på den store støttepakken til fornybar og grønn industri i USA.

Byggeplassen for Giga Arctic i Mo i Rana. (Foto: Freyr)

Etter at næringsminister Jan Christian Vestre i slutten av juni la frem nye tiltak for grønn industri i Norge, var reaksjonene fra næringslivet imidlertid avventende. Regjeringen selv var klar på at det først vil komme nye detaljer i statsbudsjettet til høsten, utover en ny milliard kroner til batteriindustrien over en femårsperiode.

Beskjeden fra Freyr den gangen var at selskapet måtte sette seg inn i de nye tiltakene for å få klarhet i hvilke konsekvenser de ville få for satsingen i Norge. Der ser det ut til å være status quo foreløpig:

«Byggingen av Giga Arctic fortsetter fremover i et moderat tempo i påvente av et potensielt norsk svar på IRA,» skriver selskapet i sin rapport torsdag, der det også kommer frem et tap i kvartalet på 25 millioner dollar.

Freyr har fra før mottatt omtrent 200 millioner kroner i offentlig støtte i Norge, samt tilsagn om over fire milliarder kroner i lån eller garantier fra statlige Eksportfinans. I tillegg fikk selskapet nylig et løfte om 100 millioner euro, over 1,1 milliarder kroner, fra EUs innovasjonsfond.

Bonus-bråk

Freyr har tidligere fått kritikk for høye lønns- og bonusutbetalinger. Kort tid før staten stilte opp med fire milliarder kroner i lånegarantier, sikret Freyr-sjef Tom Einar Jensen seg lønn og bonus på 27 millioner kroner for 2021. I juni kunne DN melde at Jensens bonus for 2022 var satt på vent mens regjeringen jobbet med nye batterisubsidier. Selskapet ønsket ikke å kommentere hvorfor bonusen, som kommer på toppen av 6,3 millioner kroner i lønn, fortsatt ikke er avklart, nesten halvveis inn i det påfølgende året.

Nå er det klart at Freyr-styret og Jensen har blitt enige om at hans bonusopptjening for 2022 og 2023 knyttes til at Freyr oppnår suksessfull finansiering for finansiering av Giga America.

I kontrakten til Steen, som Freyr har sendt DN, står det at han skal få en årlig lønn på syv millioner kroner. I likhet med Jensen kan han få 100 prosent av lønnen i bonus. Steen får i tillegg en pakke med opsjoner når han starter.

Det er ikke bare ledelsen som får godt betalt i Freyr. I fjor fikk styret, med arbeidende styreleder Sjøtveit i spissen, omtrent 60 millioner kroner i godtgjørelse, slik Finansavisen har skrevet flere saker om. Mesteparten av dette kom i form av opsjoner. I styret sitter også tidligere sjef for Folketrygdfondet og nåværende DNB-styreleder, Olaug Svarva.

