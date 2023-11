Freyrs styreleder: – Ryktene om at vi er døden nær er sterkt overdrevet Aksjen har krasjet, men batteritopp Tom Einar Jensen forsikrer at Freyrs teknologi fungerer og at batteriselskapet er i en bedre posisjon i dag enn da det gikk på børs.

2 min Publisert: 29.11.23 — 15.59 Oppdatert: 5 timer siden