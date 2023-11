Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag presenterte batteriselskapet Freyr sin tredjekvartalsrapport. Den store fabrikken i Mo i Rana settes på pause på grunn av det selskapet mener er for dårlige rammevilkår i Norge, det skal gjennomføres massive kostnadskutt, og den første produksjonslinjen som skal demonstrere batteriene er forsinket.

Det er ikke å ta for hardt i å si at markedet ikke likte innholdet: Aksjen kollapset på New York-børsen, og endte ned hele 38 prosent til 2,07 dollar.

I en børsmelding samme dag kommer det frem at tidligere styreleder Torstein Dale Sjøtveit gjorde et svært godt timet aksjesalg dagen før rapporten. Onsdag solgte hans selskap ATS 250.000 aksjer til en gjennomsnittspris på 3,36 dollar per stykk, heter det her.

Det tilsvarer 9,4 millioner kroner. Hadde Sjøtveit ventet til torsdag med å selge denne posten, hadde han fått 3,6 millioner kroner mindre for dem.

Kjente ikke innholdet

Sjøtveit sier til DN fredag morgen at han ikke hadde kjennskap til innholdet i resultatrapporten til Freyr da han solgte aksjene.

I en epost noen timer senere understreker han at han ikke har noen rolle i selskapet etter at han gikk av som styreleder 8. august, og at han og familien ønsker en mer balansert profil på investeringene når det ikke lenger er noen særlig tilknytning til Freyr.

– Aksjene i Freyr ligger i vårt familieselskap, som er eid 26 prosent av meg mens resten eies av min kone og mine tre barn. Det er ikke lenger naturlig for oss å ha en aksjeportefølje med så mange aksjer i et selskap, derfor har vi solgt ut aksjer både i 2022 som dere kjenner til, og i perioden etter at jeg gikk av som styreleder, sier Sjøtveit.

På spørsmål om hvorfor han timet dette salget til akkurat dagen før rapporten, og hvorvidt han forventet negative nyheter, svarer han:

– På grunn av min tidligere styrerolle er det regler i USA som regulerer hvor fort det har vært mulig for vårt familieselskap å justere porteføljen ved salg av aksjer i Freyr. Derfor har det vært en grundig prosess for å gjennomføre aksjesalget i samsvar med gjeldende regler.

Under fem prosent

Aksjesalget ble meldt til det amerikanske Finanstilsynet fordi ATS' andel i Freyr nå er under fem prosent. Sjøtveit eier nå 6,8 millioner aksjer i Freyr, som med sluttkursen torsdag kveld er verdt 14 millioner dollar, eller litt over 150 millioner kroner.

Ved inngangen til året hadde Sjøtveit, som var med på å stifte selskapet i 2018, en beholdning på 8,2 millioner aksjer i Freyr, tilsvarende 5,9 prosent av selskapet. Så sent som for et år siden var disse aksjene verdt over 120 millioner dollar – godt over én milliard kroner.

Gründeren overlot rollen til sin medgründer Tom Einar Jensen, som tidligere var administrerende direktør. Jensen ble da erstattet av tidligere Microsoft-topp Birger Steen.

– Jeg mener Freyr er et fantastisk selskap som har alle muligheter til å lykkes. Selskapet har enestående medarbeidere og en god ledelse. Jeg håper også selskapet vil klare å gjennomføre sine planer i Norge, sier Sjøtveit.