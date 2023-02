Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var i et intervju med Financial Times fredag at den anerkjente hedgefondforvalteren Pierre Andurand slo fast:

– Jeg tror Putin har tapt energikrigen.

Det er snart et år siden Russlands invasjon av Ukraina førte til en massiv økning i gass- og energiprisene. Sommeren 2022 steg prisene til rekordnivåer på over 300 euro MWH, men de siste månedene har prisene falt tilbake til gamle nivåer.

– Veldig høye naturgass- og energipriser i Europa var ekstremt dårlige for verdensøkonomien, men nå har de kommet tilbake til en mer fornuftig nivå. Hvis gassprisene forblir her, vil det være mye mindre bekymring for inflasjon og renteøkninger. Det er ikke lenger frykt for en energikrise, sier Andurand til FT.

«Massiv feilberegning»

Andurand, som gjennom Andurand Capital forvalter 1,4 milliarder dollar i verdier, tilsvarende 14 milliarder kroner, har de siste årene hatt en ellevill avkastning for sitt Commodities Discretionary Enhanced-fond. Ifølge Financial Times har fondet hatt en avkastning på 650 prosent siden starten av 2020 med et veddemål på høyere energipriser.

Så langt i år har det gått tråere: Fondet er ned tre prosent.

I intervjuet med den britiske avisen argumenterer Andurand for at Putin undervurderte de europeiske kjøpernes evne til å tilpasse seg.

– Jeg tror det var en massiv feilberegning fra Putin om hvem som hadde størst makt, på samme måte som han feilberegnet hvordan Ukraina ville slå tilbake og Vesten ville bli forent.

Mistet sin største kunde

Den franske hedgefondforvalteren og kickboksingentusiasten har erfaring som energitrader i både Goldman Sachs, Bank of America og Vitol. Han startet hedgefondet Bluegold Capital i 2007, før han i 2013 etablerte Andurand Capital.

I 2008 ble han kåret til en av verdens best betalte hedgefondsjefer av Forbes.

– Nå som Europa blir vant til å leve uten russisk gass, hvorfor skulle de noen gang gå tilbake? spør Andurand og fortsetter:

– Russland har mistet sin største kunde for alltid, og det vil ta minst et tiår å bringe nok rørledninger til Asia. Når Russland kun kan selge gass til Kina, vil Beijing kunne bestemme prisen.