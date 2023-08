Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisen på den toneangivende nederlandske Natural Gas Future har steget med 18 prosent til 42,90 euro per megawattime (MWh), ifølge Marketwire.

Plattformarbeiderne krever bedre lønn og arbeidsvilkår og varsler streik fra 2. september dersom det ikke skjer noen fremskritt i forhandlingene.

Australia er blant verdens største produsenter av flytende naturgass og står for 10 prosent av verdensmarkedet for flytende naturgass.

Selv om den australske gassen sjelden selges i Europa, vil en nedgang i produksjonen der senke tilbudet betraktelig globalt.

