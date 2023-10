Artikkelen fortsetter under annonsen

– For meg er det en selvfølge å stå i solidaritet med de unge samene som kjemper for sine grunnleggende menneskerettigheter. Denne kampen har pågått i århundrer, og vi kan ikke akseptere at kolonialiseringen av Sápmi fortsatt skjer. Derfor bør alle som kan være i Oslo nå, vise sin støtte, sier Greta Thunberg i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

Hun ankom Oslo torsdag formiddag og dro rett til Statkrafts lokaler på Lilleaker som Fosen-aksjonistene har blokkert siden torsdag morgen.

Den verdenskjente svenske miljøaktivisten deltok også på Fosen-aksjonene i Oslo i februar i år.

Storeier i vindturbinene på Fosen

Statseide Statkraft er hovedeier av Fosen Vind, som opererer 80 av de 151 vindturbinene på Fosenhalvøya.

– Selskapene tjener rått på menneskerettighetsbruddet på Fosen, og en god del av disse pengene ruller inn til staten gjennom Statkraft. Vi krever at inntektene vindselskapene tjener på sine ulovlige vindkraftanlegg, øremerkes til å reparere bruddet og går til å restaurere landet tilbake til reindriften, sier talsperson for aksjonistene Ella Marie Hætta Isaksen.

De ansatte i Statkraft er sendt på hjemmekontor, opplyser politiet.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen snakket også med aksjonistene i løpet av dagen.

– Må kreve en løsning

Det var onsdag at aksjonistene begynte markeringen av at det nå er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med menneskerettighetene. Aksjonistene satte opp lavvoer på Karl Johans gate i Oslo, og aksjonister satte seg ned i vandrehallen på Stortinget og joiket. De ble onsdag kveld båret ut av Stortinget av politiet etter at de nektet å flytte seg.

Torsdag var lavvoene på Karl Johans gate flyttet til Eidsvolls plass utenfor Stortinget for å ivareta brannsikkerheten, sier Isaksen til Dagsavisen.

Natur og Ungdom-leder Gina Gylver sier i en pressemelding at Statkraft og resten av industrien må bli med og kreve at en løsning legges på bordet.

– En løsning i Fosen-saken er kritisk for å kunne komme videre med annen utbygging av fornybar energi i Norge på den riktige måten. Det trenger vi sårt for å løse klimakrisen, sier Gylver.

Statkraft vil finne løsning

Geir Fuglseth, kommunikasjonsansvarlig i Statkraft og Fosen Vind, sier til NTB at er opptatt av å finne en løsning på Fosen.

– Vi beklager at denne saken har tatt så lang tid og belastningen dette har medført for de berørte samene. Vi ønsker å komme til en løsning og har tro på at meglingen som er i gang, skal få på plass tiltak som skal ivareta de berørte samenes rettigheter, ser Fuglseth.

