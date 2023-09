Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er rederiet Knutsen OAS, Haugaland Kraft og SKL (Sunnhordland Kraftlag) som står bak havvindsatsingen i Deep Wind Offshore. Nå kommer det britiske fondene Octopus inn på eiersiden i det norske selskapet.

Etter det Dagens Næringsliv forstår, skyter det britiske selskapet inn flere hundre millioner kroner i ny egenkapital i det norske selskapet. Knut Vassbotn, toppsjef i Deep Wind Offshore, vil imidlertid ikke kommentere nøyaktig beløp.

– Vi står nå i en konkurransesituasjon i Norge der vi ikke ønsker å synliggjøre noe i forhold til våre konkurrenter. Derfor ønsker vi ikke å si noe, hverken om beløp eller eierandel. Men det er et betydelig beløp, sier Vassbotn til Dagens Næringsliv.

I Norge er Deep Wind Offshore partner med det franske, statseide energiselskapet EDF. Selskapet har utviklet et eget konsept for Utsira Nord, der transformatoren ikke er flytende ute i havet, men installeres på land.

I tillegg til den norske satsingen har selskapet prosjekter i Sverige og Sør-Korea. I Sør-Korea er selskapet partner med britiske BP.

Det er enorme beløp britene nå har valgt å satse på havvind, 20 milliarder dollar, eller over 200 milliarder kroner, det neste tiåret. Deep Wind Offshore blir én av satsingene.

– Å ta inn Octopus på eiersiden vil gjøre Deep Wind Offshore i stand til å akselerere veksten internasjonalt, og samtidig styrke vår posisjon i Norge.

Tror på bedre tider

Havvindsatsingen i Haugesund kommer samtidig som en rekke aktører nå har ropt et varsko rundt lønnsomheten. I USA har for eksempel en rekke aktører, som danske Ørsted og norske Equinor bedt myndighetene om ekstra støtte på grunn av kraftig økte kostnader. Vassbotn i Deep Wind Offshore tror lønnsomheten vil bedre seg fremover.

– Vi ser at det er mye skriverier rundt lønnsomhet. Det er riktig at covid og krigen har hatt en påvirkning på lønnsomheten. Vi håper at vi fremover vil se en reduksjon i kostnadene for havvindprosjekter, sier Vassbotn.

– Vi vil ikke levere prosjekter som ikke er lønnsomme, understreker han.