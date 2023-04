Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyhetsstrømmen i det siste har ikke lovet godt for den norske havvindsatsingen, som står like ved hoppkanten.

Forrige uke ble det kjent at Equinor har utsatt et prestisjeprosjekt i Nordsjøen som både skulle elektrifisere Troll- og Oseberg-plattformene, men også gi strøm til bergensområdet. På grunn av sterk kostnadsøkning i bransjen, lar ikke den flytende havvindparken seg regne hjem akkurat nå, og den må tilbake til tegnebrettet.

Equinors Trollvind-prosjekt er ikke del av de to første områdene som regjeringen i forrige måned lyste ut for havvind. Men hvilke konsekvenser får den sterke prisøkningen, samt trang kapitaltilgang på grunn av høyere renter, for Norges store satsing?

Etter at regjeringen i slutten av mars foreslo å sette et tak på subsidiene på det ene området, Sørlige Nordsjø II, på 15 milliarder kroner, samt et maksimalt nivå på 66 øre per kilowattime for prisen staten garanterer for strømmen, har det vært ganske stille fra aktørene.

Helt til nå: I en høring på Stortinget torsdag, er flere aktører tydelige på at det trengs høyere subsidier enn det regjeringen har lagt opp til.

– Vi er også bekymret for, og har fått tilbakemeldinger om, at den foreslåtte reservasjonsprisen på 66 øre er satt for lavt, sier fagsjef Jon Evang i Fornybar Norge, som representerer flere av aktørene som ønsker å søke på Sørlige Nordsjø, der det skal bygges bunnfaste turbiner.

Det er bare måneder siden Aasland uttalte at han håpte Sørlige Nordsjø kunne bygges uten subsidier.

Advarer om risiko for null søkere

Han legger til at inflasjonsjusteringer, samt det faktum at prisen regnes ut på månedsbasis, fører til at denne maksprisen, som er den prisen staten i praksis garanterer utbyggerne for produksjonen, gjør at den egentlig er på 47 øre.

– Det er for lavt. Og det gjør at vi risikerer at norsk havvind ikke kommer ut riktig fra start, med en bred konkurranse, og med mulighet og rom for å bygge den industrielle muligheten, sier Evang.

Han reagerer også på at regjeringens forslag legger opp til å inflasjonsjustere støtten helt frem til kontrakten starter, altså når byggingen er ferdig og produksjonen kommer i gang. Bransjeorganisasjonen mener at inflasjonsjusteringen bør fortsette også etter dette.

– Vi ber komiteen vurdere om taket og reservasjonsprisen er riktig satt, sier han til medlemmene av energi- og miljøkomiteen torsdag, og viser til lignende uttalelser før ham fra Offshore Norge, som representerer oljebransjen men også flere havvindaktører.

Flere oljeselskaper er blant de som ønsker å søke, som Equinor, BP og Shell.

– Reservasjonsprisen på 66 øre/kWt er satt lavt, og kan, sammen med taket på 15 milliarder kroner, i verste fall føre til at ingen selskaper eller konsortier ønsker å delta i auksjonen, sier Offshore Norges fagsjef for havvind, Roger Pedersen, under høringen.

Equinors talsmann Magnus Frantzen Eidsvold sa til DN forrige uke at selskapet skal søke på både Sørlige Nordsjø og Utsira Nord, det andre området der det skal bygges flytende havvind. På spørsmålet om de 66 ørene per kWt var realistisk, svarte han at selskapet «jobber veldig hardt for å klare å levere på de betingelsene som er satt og de kriteriene som kom fra regjeringen.»

– Vi har god tro på å kunne levere gode tilbud på begge deler, sa han.

Når det gjelder Utsira Nord har ikke regjeringen ennå lagt frem noe tallfestet forslag for statsstøtte. Flytende havvind er imidlertid dyrere enn bunnfast.