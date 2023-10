Artikkelen fortsetter under annonsen

«Før 2030»: Det er regjeringens mål for når produksjonen skal starte på Norges første, store havvindprosjekt, Sørlige Nordsjø II. Målet er uttalt i offisielle tidslinjer, og gjentas til stadighet av regjeringens fagstatsråder, olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre.

Begge deler har Høyre nå sett seg lei på.

Det ledende opposisjonspartiet er langt fra noen havvindmotstander, men har kommet med en jevn strøm av kritikk mot regjeringens arbeid med den prestisjefulle satsingen, og spesielt Sørlige Nordsjø, som er den mest fremskutte prosessen med tildeling planlagt tidlig neste år. Blant annet hoppet Høyre noe overraskende av det som lå an til et bredt forlik om statsstøttenivået for prosjektet før sommeren, fordi partiet mener det skulle vært bygget ut med mulighet for eksport slik at såkalte flaskehalsinntekter kunne redusere subsidiebehovet.

Nå mener Høyres energipolitiske talsmann Nikolai Astrup at regjeringen bør slutte å snakke om 2030.

– Snakker fort om 2034–35

– Vi deler selvfølgelig regjeringens ambisjon om å få nye havvindprosjekter i drift før 2030, men ingenting ved regjeringens politikk tilsier at det kommer til å skje. Regjeringen taler med to tunger, sier han til DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Astrup viser til tidslinjer som er angitt av regjeringen i proposisjonen til Stortinget før sommeren og andre dokumenter, og som inkluderer både helt konkrete tidsfrister og litt mer usikre anslag for tidsbehovet for deler av prosessen:

Auksjonen er utsatt til begynnelsen av 2024 , og tildelingen vil altså ikke skje før da.

, og tildelingen vil altså ikke skje før da. Vinneren har så seks uker på å fastsette program for konsekvensutredning, som sendes ut på høring i seks uker. Det er ikke kjent hvor lenge det vil ta for Olje- og energidepartementet (OED) å fastsette denne planen, men etter dette følger en frist på to år for å sende konsesjonssøknad.

for å sende konsesjonssøknad. I et svar til energi- og miljøkomiteen beregner OED behandlingstiden til omtrent 12 måneder .

. Så har utbyggeren to år på å sende inn en såkalt detaljplan, etterfulgt av nye 12 måneders behandlingstid i OED.

på å sende inn en såkalt detaljplan, etterfulgt av nye behandlingstid i OED. Byggetiden for et prosjekt av denne typen anslås til 3–4 år i proposisjonen.

– Det tidsløpet vi er blitt presentert for, tilsier at det vil ta rundt ti år fra tildeling til ferdigstillelse. Da snakker vi fort om 2034-2035, sier Astrup.

Her skal det nevnes at OED jobber med å slå sammen konsesjonssøknad og detaljplan. Men selv da bikker man lett 2031-32, påpeker Astrup.

– Gitt at regjeringen fremdeles ikke har gjort noe konkret for å effektivisere konsesjonsprosessen, så er det ingen som har særlig tro på at 2030 er realistisk. Da er det litt underlig at Vestre og Aasland stadig gjentar at det skal være full drift før 2030 – ja til og med i god tid før 2030. Det er bare vås, og statsråder bør ikke skape forventninger som de vet at de ikke kan innfri.

Fremmer forslag

Astrup reagerer på at utbyggerne står overfor klare frister, men at det ikke stilles nok tidskrav til myndighetene. Her viser han til plan- og bygningsloven. På spørsmål om det ikke er mer hensiktsmessig å sammenligne havvindutbygginger med olje- og gassprosjekter offshore, svarer han at sistnevnte i større grad er unike prosjekter.

– Men det er vel kompleksiteten og omfanget, alle leddene i kjeden, som er viktigst?

– Kompleksiteten ligger først og fremst til utbyggerne å håndtere, og de har frister å forholde seg til, sier Astrup.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyre kommer torsdag til å fremme et representantforslag i Stortinget for det partiet mener er en mer ambisiøs havvindpolitikk, som blant annet vil ta sikte på raskere utlysning av areal i Nord-Norge.

Aasland: – Vil kreve mye

Olje- og energiministeren står fast på tidsplanen, men erkjenner at den er «ambisiøs» og «vil kreve mye av mange.»

– Men gitt det behovet vi har for å øke kraftproduksjonen fremover skulle det da også bare mangle at vi er ambisiøse, sier Terje Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Per Thrana) Mer...

Han peker på at regjeringen har styrket energimyndighetene i statsbudsjettet, blant annet med inntil 80 nye stillinger, og mener sammenslåingen av konsesjonsbehandling og detaljplan kan spare to-tre år i behandlingstiden.

– Vi har ikke full kontroll over alt som må til for å nå tidsplanen, for det vil også kreve mye av utvikleren og leverandørindustrien. Men at Høyre er villige til å gi opp allerede fra start – noe de i og for seg har vist gjennom å stemme mot prosjektet slik det ligger – er vanskelig å lese som noe annet enn at Astrup mener det ikke haster så fryktelig å komme i gang med havvindsatsingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.