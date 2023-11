Artikkelen fortsetter under annonsen

I forrige uke ytret Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga «dyp bekymring» for at Norges satsing på flytende havvind kan bli forsinket med 12–18 måneder. To uker før søknadsfristen 1. november kom det frem at det er knute på tråden med Eftas overvåkningsorgan Esa, som skal ettergå at EØS-landene følger europeiske regler.