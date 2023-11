Artikkelen fortsetter under annonsen

Ørsted, den danske havvind-giganten som har fått store utfordringer med sine prosjekter den siste tiden, trekker seg nå fra konkurransen om å bygge ut anlegg på norsk sokkel. Det skjer kun to dager før fristen for å søke om forhåndsgodkjenning for Norges første, store prosjekt, Sørlige Nordsjø II.

Nyheten kommer frem i en børsmelding fra Bonheur, som samarbeidet med Ørsted via Fred. Olsen Seawind i en av grupperingene som lå an til å søke. Ørsted trekker seg ut av dette såkalte konsortiet på grunn av «prioritering av investeringer i porteføljen,» skriver Bonheur.

Fred. Olsen Seawind og Hafslund fortsetter sin satsing på havvind i Norge i Blaavinge-konsortiet, men de er «ikke i posisjon» til å søke om Sørlige Nordsjø, heter det i børsmeldingen.

Flere tvilere

Ørsted har hatt nok å stri med på andre fronter med enorme nedskrivninger i USA, der selskapet nylig skrotet to prosjekter. At det gir opp Norge, og at de to selskapene det samarbeidet med også faller ut av konkurransen om Sørlige Nordsjø, er likevel nok et tilbakeslag for regjeringens satsing. Fra før har Norsk Hydro, samt Vattenfall og Seagust, sagt at de ikke kommer til å konkurrere om Sørlige Nordsjø II.

Nylig uttalte Aker-sjef Øyvind Eriksen at han hadde vanskeligheter med å se lønnsomhet i dette prosjektet, men at Akers fornybarselskap Mainstream fortsatt hadde til hensikt å i det minste søke om prekvalifisering sammen med partnerne Statkraft og BP. Hvorvidt det vil delta i auksjonen som skal holdes tidlig neste år, gjenstår å se. Equinor har også sagt at det i det minste vil søke.

Regjeringen har tidligere uttalt at den ønsker å kvalifisere minst seks, og maksimum åtte, aktører for Sørlige Nordsjø. Olje- og energiminister Terje Aasland har imidlertid ikke ønsket å si noe om hva som skjer dersom færre skulle søke.

Fristen for å søke er onsdag.

Problemer med Esa

Regjeringen har måttet gjøre endringer i oppsettet for prosessen for Sørlige Nordsjø (bunnfaste installasjoner) etter krav fra Eftas overvåkningsorgan Esa, som skal sørge for at EØS-landene respekterer europeiske konkurranse- og statsstøtte-regler.

Når det gjelder Utsira Nord (flytende havvind) – som Fred. Olsen og Hafslund sier de fortsatt vil jobbe med – er prosessen foreløpig uavklart etter krav fra Esa som går på modellen som er valgt for tildelinger.

Flere bransjeorganisasjoner har i lengre tid uttalt at de er usikre på om rammevilkårene vil være attraktive nok for å tiltrekke seg interesse.