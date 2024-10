Energiminister Terje Aasland (Ap) avviser at NVE-sjef Kjetil Lunds nye prognoser for kraftmarkedet slår benene under regjeringens havvindsatsing. Og blir det mindre havvind på grunn av billig kraft, er ikke det dårlig nytt, understreker han.

Foto: Terje Pedersen/NTB