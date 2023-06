Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kom nyheten om at Høyre hadde fått nok: Partiet forlater forhandlingene på Stortinget om Norges første, store havvindprosjekt, og krever at regjeringen kommer med et nytt forslag. Årsaken er eskalerende kostnader og behov for statlig støtte, og det Høyre og flere andre i opposisjonen har beskrevet som en rotete prosess.

Samme kveld kom også nye anbefalinger fra Olje- og energidepartementet om et subsidietak på 23 milliarder kroner, opp fra 15 opprinnelig. Det er en økning på over 50 prosent siden forslaget til regjeringen ble lagt frem i slutten av mars.

Høyre og Venstre varslet at de ville prøve å tvinge frem en utbygging med såkalte hybridkabler, som tillater eksport av kraften som produseres av havvindparken og som dermed vil gi selvstendige inntekter. Denne løsningen ble forkastet av regjeringen for første fase av Sørlige Nordsjø II, som prosjektet heter.

Nå får Høyre svar på tiltale fra både olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og regjeringens partner på Stortinget SV – som dermed sørger for at Høyres initiativ ikke får flertall.

– Dette er oppskriften på kraftunderskudd, sier Aasland om Høyres forslag.

– Høyre tar ikke på alvor hvor fort vi trenger denne kraften inn til Norge når de nå både vil sette havvindsatsingen tilbake til start og sende kraften ut av Norge, sier han.

SVs energipolitiske talsmann Lars Haltbrekken støtter Aasland i det:

– Dette ville medført en betydelig utsettelse og stor fare for at Norge tapte kampen om å satse på havvind, sier han, og legger til:

Energipolitisk talsmann i SV, Lars Haltbrekken.

– Høyre har abdisert som havvind- og klimaparti. Heldigvis har vi et rødgrønt flertall for å sikre utbygging.

Havvind er helt i startblokken i Norge, men Ap-Sp-regjeringen har gjort det til en av sine store satsinger for å skaffe mer strøm til elektrifisering av industri og nye grønne næringer. Produksjonen vil trolig ikke bidra stort innen Norge skal ha nådd sitt mål om 55 prosent utslippskutt i 2030, men regjeringen har satt seg høye mål for tiårene etter det.

– Uansvarlig og useriøst

Problemet er den ekstreme kostnadsøkningen som har rammet energisektoren hardt de siste par årene, og som anslagene i regjeringens rammevilkårforslag til Stortinget ikke tok høyde for. For bare noen måneder siden sa Aasland at han håpet at Sørlige Nordsjø kunne bygges ut uten subsidier, men nå har altså det anslåtte behovet økt kraftig. Den tidligere lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, gikk i forrige uke ut og ba regjeringen vurdere å sette satsingen på pause.

Men Aasland peker altså på at det vil være et selvskudd – en bekymring også Offshore Norge, en av bransjeorganisasjonene som representerer utbyggerne, kom med rett etter at Høyres energipolitiske talsmann Nikolai Astrup varslet partiets beslutning onsdag.

– Det er jammen ikke rart havvindsatsingen sto på stedet hvil i løpet av Høyres åtte år i regjering, sier Aasland.

– Nå foreslår de i praksis å restarte det betydelige arbeidet som er gjort siden vi tok over regjeringskontorene, og det med en vag henvisning til prosesser som av de aller fleste aktører er blitt svært godt mottatt. Det er uansvarlig og useriøst.

– Ganske utrolig

Hybridkabler, som Høyre og Venstre ønsker, ville tillatt havvindparken å eksportere både til Norge og til ett eller flere andre markeder. Problemet er at et slikt nett også potensielt kan brukes til å eksportere kraft fra det hjemlige nettet i Norge til andre markeder, og dermed øke eksportkapasiteten fra Norge. En slik løsning ble forkastet for fase én av Sørlige Nordsjø spesielt under press fra Senterpartiet, på et tidspunkt da debatten om utenlandskablenes effekt på norske strømpriser raste.

Høyre og Astrup innvender på sin side at hybridkabler ville ført til en større utbygging på Sørlige Nordsjø, som dermed kunne gitt mer strøm. Med høyere overføringskapasitet til Norge enn til utlandet, kunne det dermed gitt mer strøm inn i Norge. Eierne av kablene innkasserer også såkalte flaskehalsinntekter, som tilsvarer differansen mellom prisene i de forskjellige markedene, og dermed gir inntekter.

Aasland kaller Høyres forslag en «liksomløsning».

– Høyre peker på en liksomløsning som ikke finnes. En hybridkabel reduserer ikke støttebehovet for havvindparken nevneverdig, sier statsråden.

– Det er også ganske utrolig at Høyre trekker seg fra et bredt forlik fordi de ikke får lov til å bygge flere utenlandskabler.

Det reagerer også Haltbrekken i SV på:

– Jeg kan ikke fatte og forstå at Høyre hoppet av dette i siste sekund. Men det viser vel at de mest av alt har vært opptatt av å kritisere regjeringen, og minst av alt å få på plass en havvindsatsing.

MDG er positiv til hybridkabler, men også kritisk til at Høyre hopper av forhandlingene. Une Bastholm mener det skaper uforutsigbarhet for næringen.

– Høyre har valgt å heller gjøre det enkelt for seg selv enn å gjøre jobben med å få havvindsatsingen til bli mer miljøvennlig og gi mer arbeidsplasser i Norge, sier hun.

Høyre: Tar ansvar

Astrup avviser kritikken.

– Når regningen til skattebetalerne øker med 50 prosent fra mars til nå, så må noen ta ansvar for å trekke i nødbremsen. Det ansvaret tar Høyre, sier han.

Nikolai Astrup.

– Høyres plan er å bygge ut betydelig mer kraft raskere enn det regjeringen legger opp til på Sørlige Nordsjø II – men uten å sende en gigantisk regning til norske skattebetalere. Aaslands kritikk av hybridkabler blir hul. Han har selv foreslått at neste fase av Sørlige Nordsjø II skal bygges med forbindelser til andre land.

Som DN skrev onsdag lå Høyres forslag allerede dårlig an. På borgerlig side er Frp like kritisk til regjeringens håndverk i denne saken, men partiet gjorde det klart at det ikke er aktuelt å stemme for et forslag der premisset er et hybridnett.

Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling i saken om rammevilkårene for Sørlige Nordsjø II innen 7. juni.