Lenge gikk det bare en vei for hydrogenselskapet Horisont Energi, som er startet av gründer, storeier og daglig leder Bjørgulf Eidesen og har investor Øystein Stray Spetalen på eiersiden.

Flaggskipsprosjektet er en fabrikk i Finnmark som skal produsere ammoniakk basert på hydrogen som er fremstilt av gass fra Barentshavet, med tilhørende fangst av CO2 så produktet blir klimavennlig. Horisont fikk med seg oljegigantene Equinor og Vår Energi som samarbeidspartnere, nesten en halv milliard i støtte fra Enova, og en nesten like stor investering fra den tyske energigiganten E. ON, som nå er hovedeier med over 25 prosent.

Men onsdag kom en nyhet som markedet mislikte sterkt: Både Equinor og Vår Energi kaster inn håndkleet, og trekker seg fra Barents Blue-prosjektet.

De to oljeselskapene blir erstattet av den spanske ammoniakk- og gjødselprodusenten Fertiberia, men det hjelper ikke på investorenes reaksjon: Horisont Energi-aksjen falt med 54 prosent på Euronext Growth onsdag formiddag til kurs 17,26 kroner.

Det betyr at selskapets markedsverdi ble mer enn halvert til 385 millioner kroner.

Ifølge en børsmelding onsdag kveld solgte Spetalen totalt 285.000 aksjer gjennom selskapet Ferncliff Listed Dai til kurs 18,5 kroner, tilsvarende 5,3 millioner kroner. Han solgte også 15.000 aksjer privat til kurs 19,32 kroner, som ga en utbetaling på 270.000 kroner.

Etter salget eier Spetalen 836.000 aksjer gjennom Ferncliff-selskapet og null aksjer privat.

Gründer 100 mill. fattigere

Verst går det utover E. ON, som har et papirtap på over 100 millioner kroner. Men Eidesen selv får sin beholdning redusert med nesten 100 millioner også. Han hadde ikke anledning til å snakke med DN før senere onsdag, formidler selskapet.

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, sjef og gründer i Horisont Energi på Markoppneset i Finnmark, hvor selskapet skal bygge en fabrikk som skal produsere blå ammoniakk.

Spetalen eier Horisont-aksjer både privat og gjennom selskapet Saga Pure. Før salgene som ble meldt onsdag kveld, eide den kjente milliardærinvestoren eide litt over ni prosent av selskapet, som innebar et papirtap på flere titall millioner kroner.

Samarbeidet med Equinor og Vår Energi har åpenbart vært vurdert som en viktig suksessfaktor av investorer.

De to oljeselskapene er de største aktørene offshore i Barentshavet, der de opererer de to eneste olje- og gassfeltene som foreløpig er bygget ut, og samarbeider om det tredje. Barents Blue ble vurdert av selskapene som en mulig løsning for gass fra felt og funn i området som ikke per i dag har noen eksportmulighet til markedet. Equinor skulle også være operatør for Polaris-prosjektet, som gikk ut på å lagre CO2 under havbunnen i Barentshavet.

Vår vil ha større løsninger

Men i to separate meldinger onsdag, forklarer Equinor og Vår hvorfor de har valgt å ikke fornye avtalen med Horisont etter at den utløp 31. januar.

– Utvikling av de påviste ressursene i regionen, inkludert Goliat, Alke og Lupa, vil kreve en eksportløsning med større kapasitet enn det vi ser er realistisk innenfor rammen av prosjektet. Vi takker for samarbeidet med Equinor og Horisont Energi og ønsker operatøren lykke til med videre modning av Barents Blue, sier prosjektutviklingsdirektør i Vår, Atle Reinseth.

Equinor understreker på sin side at det fortsatt er «positive til å utforske mulige gassforsyningsløsninger fra Hammerfest LNG til Barents Blue-prosjektet etter endringene i partnerskapet.» Hammerfest LNG er Equinors gassanlegg på Melkøya, som prosesserer produksjonen fra Snøhvit-feltet, som nedkjøles til flytende form og eksporteres på skip.

Når Horisont og Fertiberia har en full partnerskapsavtale på plass 1. april, skal de eie 50 prosent hver av prosjektet, sier Horisont i sin egen melding. Horisont ser nå også etter en ny operatør for CO2-lagringssiden av prosjektet.

– Vi ser frem til å samarbeide med Fertiberia for å realisere prosjektet og dermed bidra til avkarbonisering av europeisk industri og transport, sier Bjørgulf Eidesen i meldingen.

Ifølge planen skal Barents Blue i første fase kunne produsere en million tonn ammoniakk. Ammoniakk vurderes som en effektiv måte å frakte hydrogen på.