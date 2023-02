Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært stormfulle dager for Horisont Energi denne uken.

Onsdag gikk Equinor og Vår Energi ut av hydrogenselskapets prestisjeprosjekt i Finnmark, og aksjen kollapset på lavterskelbørsen Euronext Growth i Oslo. Så ble det kjent at storeier Øystein Stray Spetalen hadde solgt seg ned, og gikk ut av styret. En annen stor eier, fondet QVT, gjorde det samme. På to dager raste aksjen 64 prosent.

En liten oppgang fredag endrer ikke på det faktum at store verdier har forsvunnet for eierne av selskapet. Den største blant dem, den tyske energigiganten E. ON, har på disse dagene tapt 134 millioner kroner. Men fasiten siden selskapet kom inn med en investering på 370 millioner kroner for litt over et år siden, er et enda større tap: nær 290 millioner kroner.

E. ON har imidlertid ingen planer om å selge seg ut, forsikrer selskapet overfor DN.

– E. ON står ved den strategiske samarbeidsavtalen med Horisont Energi og dets 25 prosent andel i det norske selskapet, sier kommunikasjonsavdelingen i en epost fredag.

E. ON viser til at selskapet så sent som i november inngikk en intensjonsavtale med Horisont om lagring av CO2 i Nordsjøen.

– Sammen med Horisont Energi vil E. ON spille en pionér-rolle innen industriell CO2-sirkulærøkonomi, legger selskapet til.

E. ON ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer, og svarer ikke på spørsmål om aksjekursen i Horisont eller hvorvidt det er bekymret over at oljeselskapene har gått ut av Barents Blue-prosjektet og Spetalen ut av Horisont-styret.

Styreleder fortsetter

Spetalen eier aksjer i Horisont både personlig og gjennom Saga Pure, der han er kontrollerende eier med over 40 prosent. Saga Pure er tredje største eier i Horisont med snaue ti prosent av aksjene. Daglig leder Espen Lundaas ønsker ikke å gi noen kommentar. Spetalen formidlet det samme tidligere denne uken.

Men Saga Pure har også styrelederen i Horisont, Rob Stevens. Når det gjelder Saga Pures eiendel og intensjoner, viser han til selskapet. Men når det gjelder sin egen rolle, er han klar på at han akter å fortsette som styreleder:

– Ja, selvfølgelig, sier han.

Stevens sier han heller ikke har noen informasjon om Spetalens eller QVTs intensjoner. DN har også forsøkt å kontakte det amerikanske fondet, uten å få svar foreløpig.

– På den ene siden er vi som styre bekymret for at bevegelsene i aksjemarkedet skaper en potensiell grunn for nedgang i kursen. På den andre siden fortsetter vi med virksomheten vår, som er utviklingen av et ammoniakkprosjekt med en fantastisk partner, og utvikling av CO2-lagring, sier Stevens.

– Styret støtter ledelsen i arbeidet fremover. Styret, meg inkludert, mener de har gjort en ekstremt god jobb med å finne en ny partner i Fertiberia, og hele prosessen knyttet til det.

Viktige oljeselskaper

Her sikter Stevens til det spanske gjødselselskapet som kommer inn som partner i Barents Blue. Den nyheten ble mildt sagt overskygget av Equinor og Vår Energis exit.

Oljeselskapene er de største aktørene i Barentshavet. Barents Blue ble vurdert som en mulig løsning for gass fra felt og funn i området som ikke per i dag har noen eksportmulighet til markedet. Equinor skulle også være operatør for Polaris-prosjektet, som gikk ut på å lagre CO2 under havbunnen i Barentshavet, og der Horisont nå må finne en ny partner.

Vår understreket onsdag at det vil trenge en større løsning for eksport av gass, mens Equinor ikke utelukker å selge gass til prosjektet.

Men Horisont-aksjen hadde også falt en god del fra toppen tidlig i 2022, som ble nådd da E. ON gikk inn som hovedeier. Siden den gangen er det brutt ut krig i Ukraina, og gassprisene i Europa har nådd helt andre nivåer. Selv om de har falt tilbake siden den gang, har den langsiktige etterspørselen etter gass i Europa fått en helt ny dynamikk det siste året.

På spørsmål om hvordan dette har endret forretningscaset til Horisont, svarer Stevens at det avhenger av hvor fort etterspørselen for renere produkter basert på gass – som hydrogen og ammoniakk – øker.

– Vi noterer oss grunnene som begge ekspartnerne i Barents Blue-prosjektet oppgir for å ikke forlenge samarbeidsavtalen. Vi er meget glade for å kunne jobbe med Fertiberia, som er verdensledende i grønn ammoniakkproduksjon og nedstrømsaktiviteter. Vi har funnet den riktige partneren å samarbeide med for å ta ammoniakk inn i fremtiden.

Horisont-sjef Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, som også er nest største eier, sa til DN tidligere denne uken at selskapet planlegger å lande en gasskjøpsavtale før sommeren, ta et konseptvalg for Barents Blue i år og en investeringsbeslutning neste år. Selskapet har også fått nesten en halv milliard i støtte av Enova, men hoveddelen av dette er betinget av at prosjektet blir noe av.