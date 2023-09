Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi trodde først det var for godt til å være sant. Nå har vi kjempetro på det. Får man det til, er det en helt ny verden. Det er kanskje dette som er fremtiden.

Det sier Sverre Kirkevold, sjef for teknologi og innovasjon i Obos Block Watne. Landets største trehusprodusent skal være med og teste den nye teknologien på ti hus i østlandsområdet, etter planen i 2026. Med på laget er også kraftselskapet Eviny, energiteknologiselskapet Volue og Sintef.

Energikrisen i Europa har gitt en eksplosiv vekst i solceller på private hustak. I Norge er det foreløpig noen få tusen, mens tyskerne har lagt solceller på tre millioner tak. I Nederland står solpanelene aller tettest, og solenergi bidrar med 14 prosent av elforbruket.

Det er bra for klimaet, men dårlig for strømnettet.

Solpaneler gir storproduksjon av strøm om sommeren, men om vinteren er det motsatt. Når mange har solceller på taket, blir det trangt i strømnettet og ofte negative strømpriser på solrike sommerdager. Jo flere som investerer i solceller på taket og vil selge strømmen på nettet, dess lengre tid vil det ta å få nedbetalt anlegget. Om vinteren må de kjøpe strømmen dyrt når de ikke produserer nok selv.

Dette fører til store ubalanser og enorme investeringsbehov i strømnettet.

Siste bit

– Dette er den siste biten i energirevolusjonen. Utfordringen med fornybar energi er at man ikke har noe sted å gjøre av overskuddsstrømmen. Etter en times sol er det stort sett fulle batterier i et vanlig husanlegg. Det har vi funnet en løsning på, som gjør at man kan spare overskuddet til vinteren, når du virkelig trenger kraften, sier Bjørn Brandtzæg.

Ideen til Photoncycle kom da han i 2020 tok etterutdanning ved kanskje verdens fremste teknologiuniversitet, MIT i Boston, etter å ha jobbet med vannkraft i Georgia i en årrekke. Han testet resonnementet på noen professorer ved MIT, og allierte seg så med hydrogeneksperter på Sintef som han gikk sammen med og søkte patenter. Tidligere Statkraftsjef Bård Mikkelsen er inne på eiersiden, og er styreleder.

Hvordan en siviløkonom kan gjøre en banebrytende energioppfinnelse, forklarer han slik:

– Akademia i dag er ekstremt spesialisert. Det gjør at mange ikke greier å løfte blikket, og se sammenhenger. Det vi har fått til her, er ikke hver for seg noe banebrytende. Det er integrasjonen som er det innovative, sier Brandtzæg.

Han står i laboratoriet som er bygget opp i Forskningsparken i Oslo, som han kaller et av de mest avanserte hydrogenlaboratoriene i Norge.

Ved siden av ham står den teknologiansvarlige i Photoncycle, amerikanske David Gerez, og nikker.

– Det vi har gjort, er å utvikle en katalysator som omformer hydrogen og lagrer det i et fast stoff. Til forskjell fra alternativene er det ikke brennbart, det krever ingen nedkjøling og det inneholder ingen sjeldne jordarter, sier Gerez.

Selvforsynt med strøm

Han viser frem et glass med noe som ligner på et hvitt skolekritt. I dette stoffet, som foreløpig har et hemmelig navn, kan overskuddsstrømmen lagres i måneder, og sendes ut og inn i mange år.

Det nye faste stoffet som hydrogen kan lagres i, er ikke brennbart og inneholder ingen sjeldne jordarter. Navnet er foreløpig hemmelig.

Meningen er at man med solceller på et vanlig hus bli selvforsynte med strøm hele året. Til sammenligning bidrar et vanlig anlegg i dag med en drøy tredjedel av strømforbruket.

10.000 kilowattimer skal kunne lagres i det hvite stoffet som skal plasseres i en tre kubikkmeter tank i under bakken. Konseptet kan minne om tanker med fyringsolje som tidligere var nedgravd i mange hager og ble brukt til oppvarming.

– Med denne teknologien kan man lagre strøm 20 ganger så tett som i et litiumbatteri, og til én prosent av prisen per kilowattime, sier Brandtzæg.

Danmark neste

Utviklingen har skjedd svært raskt.

– Vi designer digitalt, og tester i lab, en fremgangsmåte som brukes mye til teknologiutvikling i USA. Det gjør at vi kan speede opp prosessen, og se hva som fungerer og ikke, langt raskere enn med tradisjonelle metoder, sier Brandtzæg.

– Vi har bygget en prototyp, og vet at systemet fungerer. Målet er å få ut så mye energi som mulig, sier Gerez.

Så langt er utviklingen støttet av Innovasjon Norge, kombinert med private midler. Selskapet nådde ikke opp i konkurransen om støtte fra såkalt Grønn plattform.

Neste år skal en fullskala-versjon være klar til installering på Brandtzægs hus i Oslo. Etter testing på ytterligere ti Obos Block Watne-hus i Oslo-området, er Danmark det store målet.

Der er det fortsatt rundt 400.000 bolighus som varmes opp av gass eller olje. Myndighetene har bestemt at det skal være slutt før 2030.

Vil bli kraftaktør

Photoncycle har ambisjoner om å produsere 50.000 enheter i året, men har ingen planer om å selge systemene sine.

– Nei, dette skal være så smertefritt man kan få fornybar energi. Vi skal eie anleggene, altså blir det ingen store investeringskostnader for huseierne, sier Brandtzæg.

Han forklarer at systemene skal være prefabrikkerte, og kunne installeres i en bolig på tre dager. Det kunden gjør, er å inngå en 15-årig strømkontrakt med en garantert makspris som skal være billigere enn markedsprisen. Altså er det Photoncycle som skal styre strømmen.

– Vi sikter oss inn på å kunne levere strøm til under ti eurocent per kilowattime. Det er gunstig i mange land i Europa i dag, ikke i Norge foreløpig, sier Brandtzæg.

Med solceller på taket, konverteringsboks utenfor huset og en tank under bakken vil Photoncycle gjøre boliger selvforsynte med fornybar strøm hele året.

Med bare ti kunder vil Photoncycle kunne spille enhetene sammen, selge strøm når den er dyr og lagre når den er billig. Med 200 enheter kan strømmen trades mot kraftbørsen Nordpool, og dra fordel av svingningene i kraftmarkedet, som ventes å øke.

Med 100.000 kunder kan Photoncycle bli en stor kraftaktør i Norden. Og det er ambisjonen.

Ville satset penger

– Hva som er den største usikkerheten? Vi vet at det fungerer i praksis. Usikkerheten ligger i hvor effektiv prosessen blir i stor skala, hvor mye som tapes i konverteringen til og fra lagring, sier Gerez.

En av Norges fremste eksperter på hydrogenteknologi, Bjørn Hauback, har gjort en uavhengig vurdering av Photoncycles prosjekt. Han er forskningssjef i hydrogenteknologi ved Institutt for Energiteknikk ved Kjeller.

– Konseptet er i min vurdering realistisk og lovende, i et viktig marked – stasjonær langtidslagring. Mange av komponentene er kjente, men det er et ganske komplisert system. Å få alt til å fungere sammen, krever kompetanse, men det har de, så jeg har troen på at de vil klare det.

– Ville du satt pengene dine på dette?

– Ikke alle, men ja, det ville jeg hvis det hadde vært aktuelt.