– Dette er ikke et eventyr, dette er en historie fra virkeligheten. Havvindindustrien står trygt på skuldrene til olje- og gassindustrien.

Statsminister Jonas Gahr Støre står i en fullsatt sal av oljearbeidere og en delegasjon pressefolk på den over 30 år gamle oljeplattformen Gullfaks C. Onsdag åpner han og kronprins Haakon offisielt verdens største flytende havvindpark Hywind Tampen. Gjennom lange kabler på havbunnen sender de 11 havvindturbinene strøm direkte til Gullfaks- og Snorreplattformene i Nordsjøen – som første havvindpark i verden.

Etter talene kommer det klappsalver fra de ansatte og prosjektpartnerne, før kronprinsen skal koble til «støpselet» ute på dekk. På veien ut slår han av en prat med en av de yngre plattformansatte. Han ville blant annet vite hvor lenge han var her av gangen.

To uker på og fire uker fri, svarer mekanikeren, før han etter et lite sekund stillhet fortsetter.

– Det burde du også prøve, sier han, til latter for kolleger.

Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre på vei ut av helikopteret på Hywind Tampen. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) Mer...

– Store forhåpninger

Gullfaks-feltene ligger midt i hjertet av norsk oljeindustri. Det var her, på «Gullblokken», det første feltet med bare norske eiere ble bygget ut. Ved siden av kan man se landets største oljefelt Statfjord. Valemon og Kvitebjørn er også i området. Og det er her, bare noen få kilometer unna, prestisjeprosjektet Hywind Tampen har slått rot.

De 11 vindturbinene i Equinor-opererte Hywind Tampen ligger 140 kilometer fra land og skal gi strøm til Gullfaks- og Snorrefeltene. Med understell er turbinene 295 meter høye. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor) Mer...

Strømmen fra turbinene vil dekke 35 prosent av det årlige kraftbehovet på de fem plattformene Gullfaks A, B og C, samt Snorre A og B. CO2-utslippene kuttes med 200.000 tonn årlig. Equinor er operatør.

Å få oljeplattformer over fra gassturbiner til ren kraft er et av de viktigste tiltakene hvis både petroleumsindustrien og landet som helhet skal nå sine ambisiøse klimamål i 2030. At så mye av denne kraften som mulig skal komme fra havvind, er et mål for den sittende regjeringen.

– Det er en stor dag. Her i disse naturkreftene henter vi ressurser. Vi skaper energi som både vi og verden trenger, sier Støre, som trekker linjene tilbake til sin forgjenger Trygve Bratteli som åpnet Ekofisk i 1971.

– Bratteli var en mann som sparte på ordene, og han sa i sin åpningstale «jeg har visse forhåpninger». Her jeg står i dag har jeg respekt for alt som har skjedd i mellom ved å si det er en dag med store forhåpninger, sier statsministeren.

– Vi er stolte

Utenfor flyr et SAR-helikopter med en person hengende under vaiende med et norsk flagg for å markere åpningen.

– Vi er stolte, sier Tor Arne Strand.

Plan- og vedlikeholdsleder Tor Arne Strand i Equinor. (Foto: Jonas Christensen) Mer...

Han er ansvarlig for plan og vedlikehold på plattformen, og viser frem brønnrom, prosesseringsrom og trafoen som kobler plattformen på havvindstrømmen. Han har jobbet i oljeindustrien siden 90-tallet og er i tillegg en ivrig fisker. Nylig dro han opp en lange på 18 kilo fra under plattformen.

Bak ham ruver vindturbinene 150 meter over havet. Når bladene på en turbin roterer én gang rundt, genererer de kraft tilsvarende en kjøretur med elbil fra Bergen til Trondheim.

– Det er ikke sjenerende. Det er her vi vil ha dem, sier Strand.

Equinors norgessjef Kjetil Hove er godt fornøyd med å ha statsministeren på besøk.

– De har vært en veldig bidragsyter for å få dette til, sier Hove, som mener det blir viktig for selskapet å få tilgang til nye muligheter.

– Vi har gjort et løft på kommersialitet og lønnsomhet gjennom Hywind Tampen, men fortsatt ser vi at flytende vind trenger litt støtte for å komme til det nivået hvor det ikke trenger det, sier han.

Dyrere enn planlagt

Det er ikke mer enn fem år siden Hywind Tampen var på tegnebrettet hos Equinor. For å få realisert prosjektet har staten måttet stille opp med betydelig subsidier. Av Enova har Equinor og partnerne fått 2,3 milliarder kroner i støtte, mens Nox-fondet har trådt til med over en halv milliard.

Prosjektet er blitt langt dyrere enn opprinnelig planlagt.

Hywind Tampen Hywind Tampen er en flytende vindpark som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft. De siste anslagene er at utbyggingen vil koste vel 7,4 milliarder kroner, rundt 2,4 milliarder kroner mer enn først antatt. Staten gjennom Enova har gitt subsidier på 2,3 milliarder kroner.

Hywind Tampen er den første vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer. Den flytende vindparken består av 11 turbiner. Vindparken har en systemkapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med kraftig vind, vil denne prosentandelen bli vesentlig høyere.

Partnerne i prosjektet er Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu. Kilde: DN, Equinor

Da Equinor leverte sine utbyggingsplaner i 2019 ble kostnadene beregnet til rundt fem milliarder kroner. Nå, snaue fire år senere, har prislappen økt til 7,4 milliarder kroner. Equinor forklarer den betydelige kostnadsøkningen med forsinkede leveranser, kvalitetsproblemer, økte priser og valutaeffekter.

Støre erkjenner at startfasen er dyr.

– Enhver ny teknologi og teknologigjennombrudd vil i startfasen være dyrere enn i forlengelsen. Det Equinor forteller meg nå er at de har høstet erfaring i Hywind Tampen som legger grunnlaget for å skalere opp og dermed også få kostnadene ned. Vi kommer ikke i gang med store satsinger hverken med olje i 1970 eller havvind i 2020 uten støtteelementer, sier han til DN.

For øyeblikket er Hywind Tampen det eneste fullskala norske havvindprosjektet, men i løpet av de neste to tiårene skal deler av norskekysten pepres med nye turbiner. Regjeringen har nemlig flagget høye ambisjoner for norsk havvind. Innen 2040 vil Støre & co. tildele områder for 30 GW havvind. Første ledd i de store planene er utbyggingen av bunnfast havvind i Sørlige Nordjø II og flytende havvind på Utsira Nord, der aktørene innen få måneder må sende inn søknader.

Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre flyr ut for å åpne den flytende havvindparken Hywind Tampen. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) Mer...

Lover større runde

Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har en samlet kapasitet på 4,5 GW, som imidlertid ikke blir utnyttet fullt ut i første omgang. Likevel er dette prosjekter som i størrelse langt overgår Hywind Tampen.

Også her vil staten gå inn med titalls milliarder i støtte. Utbyggingen av havvindeventyret er ikke billig.

Støre vil ikke si noe om hva staten vil måtte tilby av subsidier på Utsira Nord, som vil ha flytende havvind slik som på Hywind Tampen.

– Det er et krevende anslag i starten. Men jeg mener det er så viktig at vi kommer i gang. Det er så store muligheter for norsk industri å være i en fremskutt posisjon at det er riktig at fellesskapet stiller opp. Det at vi gir subsidier betyr ikke at vi ikke skal snu på hver krone og være veldig nøye med hvor støtten går og hva den bidrar til, sier han.

Det er lagt opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025.

– Hvor stor blir runden og kan vi forvente at tillatelsene vil inneholde muligheter for eksport?

– Runden blir større. Det er meningen at vi skal skalere opp. Det vil også ha elementer av det jeg kaller bidrag til Nordsjø-nettet. Det kommer installasjoner i sørlige Norge, østlige Storbritannia, Nord-Europa og opp langs svenskekysten. I disse nye rundene vil det være åpning for å koble seg opp, sier Støre.

Kostnadsboom

For Sørlige Nordsjø II vedtok Stortinget før sommeren å løfte taket for totale subsidier til 23 milliarder kroner, over 50 prosent høyere enn det regjeringen opprinnelig hadde lagt til grunn.

Bransjen er rammet av et globalt inflasjonspress, økte renter, energikrise og krig i Ukraina. Allerede før inflasjonspresset tiltok for alvor, økte konkurransen om havvindprosjekter verden over, med større inngangspriser som konsekvens.

Equinor-sjef Anders Opedal har kalt det «havindustriens første lille krise».

Kostnadsøkningene har allerede satt en brems på utbyggingen i bransjen. Equinor har utsatt sitt enorme havvindprosjekt Trollvind på ubestemt tid. Svenske Vattenfall har stoppet utviklingen av et havvindprosjekt i Storbritannia.

Ifølge Equinors norgessjef Hove er det ikke noen tvil om at havvind er i en krevende situasjon.

– Vi har leverandører som ikke tjener penger og som er i en krevende situasjon slik at teknologiutviklingen stopper litt opp, sier han, og peker også på generell inflasjon.