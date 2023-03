Artikkelen fortsetter under annonsen

Rundt 60 prosent av energibehovet i Kina dekkes i dag ved hjelp av kullkraft, men for å kutte klimautslipp har landet de siste årene redusert denne andelen betydelig ved bruk av naturgass og fornybare energikilder.

Strømproduksjonen fra fornybare kilder varierer imidlertid sterkt, og fjorårets tørke sørvest i landet rammet også vannkraftproduksjonen og resulterte i strømbrudd.

Landets ledelse fortsetter derfor satsingen på kull som en sikker og forutsigbar energikilde.

Støttefunksjon

– Vi vil styrke den grunnleggende støttefunksjonen til kull og sørge for å øke kullproduksjonen, heter det i en rapport fra Kinas nasjonale utviklings- og reformkommisjon (NDRC) til Folkekongressen.

I 2022 vedtok myndighetene å bygge en rekke nye kullkraftverk med en samlet kapasitet på 106 gigawatt. Det er fire ganger så mye som prosjektene det ble gitt grønt lys til året før og det høyeste siden 2015.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Olje og gass

NDRC understreker også viktigheten av økt satsing på olje og gassutvinning.

– Vi vil trappe opp letingen og utviklingen av petroleum og naturgass hjemme, for å finne flere utappede reserver og øke produksjonen, heter det.

Landet skal også starte byggingen av en rekke nye solcelleanlegg og vindkraftanlegg, går det frem av NDRC-rapporten.

Kinesiske myndigheter har forpliktet seg til å nå utslippstoppen innen 2030 og at landet skal være klimanøytralt innen 2060.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.