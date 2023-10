Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ta ballbinger, ta fotballbaner, ta håndballhaller, ta friidrettshaller. Det er for folkehelsen. Det er for å møte de utfordringer du har rent fysisk, rent psykisk. Det er et bidrag for å få et bedre samfunn. Det har jeg holdt på med hele livet. Jeg tror kjernekraft er en del av det samme.

Milliardæren, filantropen og bergenseren Trond Mohn er overbevist. Nå setter han utbygging av kjernekraft i samme bås som milliongavene han har gitt til idretts- og kulturformål.