Prisen på uran har nådd sitt høyeste på 15 år, drevet av en renessanse for kjernekraft kombinert med utfordringer på tilbudssiden. Spotprisen på såkalt yellowcake, et uran-konsentrat, har steget nesten 80 prosent siden årsskiftet.

– Det som skjer nå er en enorm kuvending, der mange europeiske kraftverk som var tenkt nedlagt skal forlenges, samtidig som Kina og andre land skal åpne nye kraftverk, sier Pensum-forvalter Peter Andersland, som har inngående kjennskap til uranmarkedet.

Prisgaloppen setter på ingen måte en stopper for kjernekraftverkene, understreker forvalteren. Ifølge ham utgjør drivstoffkostnaden bare seks prosent av de totale driftskostnadene til et normalt kraftverk.

Det er også slik at spotmarkedet bare utgjør 15 prosent av det totale markedet, mens resten går på lange kontrakter. Prisen på disse kontraktene nærmer seg riktignok 80–100 dollar, opp fra 60–80 dollar, ifølge forvalteren.

Å stenge ned et kraftverk fordi man ikke har nok uran er ikke et alternativ, ettersom det vil være ufattelig dyrt.

– Prisen kan gå mye høyere, for det aller viktigste er at man ikke går tom. Dette er noe kjernekraftverkene må ha. De har ikke noe valg, de må bare kjøpe.

Andersland mener uranmarkedet muligens er verdens strammeste råvaremarked, med en produksjon på anslagsvis 70.800 tonn og etterspørsel på 88.400 tonn for inneværende år. Gapet fylles med lagertrekk.

– Å starte opp igjen gruver som er lagt ned eller starte et nytt gruveprosjekt fra scratch, det tar tid. Det vil bli veldig kritisk de neste par årene, men det spiller som sagt nesten ingen rolle hvor høy prisen blir.

Peter Andersland forvalter fondet Pensum Global Opportunities. Han jobbet nesten 20 år i hedgefondet Sector Asset Management. (Foto: Fredrik Bjerknes) Mer...

– Rotet seg bort noe så vanvittig

Når Andersland skal forklare hvordan denne situasjonen oppsto, trekker han linjene helt tilbake til Fukushima-ulykken som inntraff for 13 år siden. Den førte til at blant andre Japan og Tyskland besluttet at de skulle avvikle kjernekraftverk.

Dermed hadde disse landene flere år med uranleveranser de ikke lenger hadde bruk for, som ble solgt ut igjen til markedet. I tillegg ble det stadig tilført uran fra det gamle nedrustingsprogrammet mellom USA og Sovjet/Russland. På toppen av det hele bygget Kazakshtan opp en enorm økning av produksjonen.

– Da fikk vi en helt vanvittig priskrise. I 2007 var det vel cirka 500 børsnoterte gruveselskaper. Nesten 90 prosent av disse gikk konkurs fordi det ble så mye overskudd av uran. Derfor er det nå bare 50–60 selskaper, sier Andersland.

Men nå har vinden snudd for kjernekraft. Ukraina-krigen har satt energisikkerhet på dagsordenen igjen, men Andersland mener også det demrer for stadig flere at en grønn omstilling må innebære en massiv utbygging av kjernekraft. Han mener det er den desidert beste og billigste «grønne» måten man kan generere kraft på.

– Med den situasjonen som har vært, med et enormt tilbudsoverskudd, har kjernekraftverkene tatt det veldig med ro og ikke vært bekymret. Det var først for noen måneder siden at innkjøperne virkelig skjønte at de hadde et problem. De har sovet i timen.

Andersland mener uranmarkedet er blant verdens mest oversiktlige. Råvaren benyttes nesten utelukkende til kjernekraft, og man vet grovt sett hvor mange kjernekraftverk som eksisterer, hvor mange som er planlagt og hvor mange som skal legges ned.

Samtidig er det 40–50 gruver som står for nesten hele verdens produksjon, ifølge Pensum-forvalteren. Til sammenligning har oljeselskapet Exxon alene mer enn 2000 olje- og gassfelt.

– Etterspørselen etter uran er veldig oversiktlig og predikerbar. Når ting er så synlig, er det helt ufattelig at man har rotet seg bort noe så vanvittig som man har gjort.

– Usikkerhetsmomentet

Uranmarkedet er svært lite, med en årlig omsetning på bare 13 milliarder dollar. Oljemarkedet er på 2000 milliarder dollar.

Markedsverdien av alle børsnoterte urangruveselskaper er cirka 50 milliarder dollar, mens Apple alene til sammenligning er verdt 3000 milliarder dollar.

– Om bare noe av kapitalen reallokeres til urangruvene, blir det fort trangt i døren, sier han.

Andersland forvalter hedgefondet Pensum Global Opportunities, som har 40 prosent av forvaltningskapitalen eksponert mot uran, enten gjennom gruveselskaper eller direkte mot råvaren.

– Med ren eksponering mot råvaren får du også oppsiden hvis vi skulle få en skvis, slik vi fikk på nikkel for halvannet år siden. I aksjemarkedet er panikken på nedsiden, mens råvaremarkedet har panikk på oppsiden. Man kan få en ekstrem prisoppgang uten at aksjemarkedet reagerer tilsvarende, sier Andersland, og legger til:

– Det som er skjønnheten ved denne traden, er at ting ikke vil stoppe opp selv om prisen stiger kraftig, slik det ville gjort på olje.

Andersland ser 170 prosent oppside og 30 prosent nedside til uranprisen.

– Usikkerhetsmomentet er hvorvidt det er noen som sitter med mye uran på lager og sier at de vil selge det ut, men vi tror ikke det. Vi har øret på skinnegangen og snakker med noen av de fremste traderne, og det ser utrolig lovende ut.